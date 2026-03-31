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ROCK IN RIO 2026 Priscila Senna é confirmada como atração no Rock in Rio 2026 e reforça protagonismo do brega No mesmo dia da Musa, Maroon 5, Demi Lovato, Pedro Sampaio, J Balvin, João Gomes e Gilsons também se apresentam

Brega in Rio? A pernambucana Priscila Senna é confirmada como atração no Rock in Rio 2026, com show completo de sucessos da cantora no palco Favela, no dia 12 de setembro.

A Musa do brega é a primeira artista do Nordeste a representar esse gênero musical no festival, levando uma das principais expressões musicais locais para um dos maiores festivais de música do mundo. No mesmo dia da cantora também se apresentam Maroon 5, Demi Lovato, Pedro Sampaio, J Balvin, João Gomes, Gilsons, entre outros.

Depois de realizar o sonho de gravar o próprio DVD no Marco Zero do Recife, o céu é o limite para a cantora pernambucana. Aos 15 anos de carreira, Priscila Senna reúne hits, três milhões de ouvintes mensais, um bilhão de streams e mais de 800 milhões de visualizações nas plataformas de streaming.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, em agosto passado, Priscila Senna expressou por qual motivo o brega pernambucano é uma potência nacional. "Só não se apaixona quem não ouve o brega. Porque quem ouve a primeira vez já se apaixona de cara", disse a cantora.

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