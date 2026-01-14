A- A+

FESTIVAL Priscila Senna é confirmada no line-up do festival Rock The Mountain 2026 Festival em Itaipava (RJ) reúne grandes atrações brasileiras e internacionais e aposta na diversidade de estilos musicais

A cantora Priscila Senna foi anunciada como uma das atrações do Rock The Mountain 2026, festival de grande porte que acontece em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

O evento acontece em dois fins de semana: dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, além de 6, 7 e 8 de novembro.

Reconhecida como a “Musa” do Brega, a artista pernambucana leva ao palco do festival o brega romântico, ampliando o espectro musical da programação, que se destaca justamente pela mistura de gêneros, épocas e linguagens sonoras.

Outras atrações

O Rock The Mountain já confirmou uma série de nomes de peso do cenário nacional e internacional, entre eles Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jorja Smith, M.I.A., Paulinho da Viola, Marina Sena, Marcelo D2, Barão Vermelho, Gaby Amarantos, Majur, Tassia Reis, Urias, Os Garotin e o projeto Dominguinho (João Gomnes, Jota.pê e Mestrinho)

Ao todo, o público poderá circular por 12 palcos distribuídos pelo parque, que receberão dezenas de apresentações ao longo dos dois fins de semana.

