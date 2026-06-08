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TELEVISÃO Priscila Senna é convidada de edição ao vivo do TVZ nesta segunda (8) Cantora pernambucana participa da atração do Multishow para falar sobre a carreira e celebrar marcas expressivas nas plataformas digitais

A trajetória de Priscila Senna ganha destaque na programação do Multishow, nesta segunda (8). A artista pernambucana participa da edição ao vivo do TVZ, exibida às 18h, em conversa com os apresentadores Gominho e Wanessa Camargo.

Durante o programa, a cantora comentará os principais momentos de sua carreira e o alcance conquistado por sua obra no mercado musical brasileiro.

Reconhecida como um dos principais nomes do brega e do arrocha no país, Priscila vive uma fase de ascensão nacional.

Segundo a assessoria da artista, Senna tem celebrado a marca de 1,5 bilhão de plays acumulados em plataformas de áudio ao longo de sua trajetória de 15 anos.

Outro feito destacado pela assessoria é o desempenho de “Não Me Faça Chorar”, que ultrapassou 50 milhões de execuções nas plataformas.



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