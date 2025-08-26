Qua, 27 de Agosto

''TBT da Musa''

Priscila Senna e Liniker fazem passagem de som juntas na noite que antecede a gravação do DVD; veja

Artista paulista é uma das participações especiais do audiovisual previsto para esta quarta (27)

Priscila Senna e Liniker no palco do Marco Zero na noite desta terça-feira (26)Priscila Senna e Liniker no palco do Marco Zero na noite desta terça-feira (26) - Foto: Divulgação

Por volta das 22h30 desta terça-feira (26), Priscila Senna e Liniker realizaram a passagem de som, no palco montado no Marco Zero do Recife, na noite que antecede a gravação do DVD ''TBT da Musa''. As duas cantaram a faixa ''Pote de Ouro'', gravada pelas cantoras no álbum ''Caju'' (2024), da artista paulista.

Com direito a um show de luzes e da banda da Musa no palco, o público presente acompanhou a passagem de som de Priscila Senna e de Liniker com um ''gostinho'' de quero mais. A paulista foi a primeira artista a aceitar o convite da pernambucana para participar da gravação do audiovisual. 

O show previsto para esta quarta-feira (27), às 18h, celebra os 15 anos de carreira da artista pernambucana. Além do repertório de sucesso, o ‘’TBT da Musa’’ reúne atrações locais e nacionais, como Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Tayara Andreza, Léo Foguete, Manu Bahtidão, além da já citada Liniker. 

