A- A+

CAMPANHA CONTRA ASSÉDIO Priscila Senna e Raphaela Santos ensinam como não ser um babaca no Carnaval do Recife; veja vídeo Campanha estrelada pelas cantoras tem o intuito de promover o fim da violência contra a mulher no Carnaval 2024

O pedido, em nome de todas as mulheres, vem das estrelas do brega pernambucano Priscila Senna e Raphaela Santos: "Respeita elas no maior Carnaval em linha reta e na vida".



Este é o tema da campanha lançada pela Prefeitura do Recife e estrelada pelas cantoras para promover o fim da violência contra a mulher na Folia de Momo em 2024.



Na 7ª edição, o manual de "Como Não Ser um Babaca no Carnaval 2024" traz o recado para os foliões em um feat especial com a música "Depois do Não" - e vale ressaltar, depois do não, tudo é assédio.

Gravada no Buraco da Véia

Para 2024, a campanha, cujo teor é educativo contra assédio e importunação sexual no Carnaval, foi gravada no Buraco da Véia, praia localizada em Brasília Teimosa, Zona Sul da Cidade.

Priscila Senna e Raphaela Santos | Foto: Lara Valença/Divulgação

Com participação da jornalista e atriz pernambucana Ademara, o vídeo traz orientações às mulheres e exemplos sobre o que pode ser considerado importunação e assédio - fatos tidos como crimes previstos respectivamente nas leis 13.178 e 10.224.

Além do vídeo, ações on-line e distribuição de uma cartilha de bolso nos polos do Carnaval também integram a campanha.



Quer pedir ajuda no Carnaval?

Com estande montado na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, na área central da Capital, até a terça-feira 13 de fevereiro, a Secretaria da Mulher do Recife estará à disposição para receber mulheres vítimas de violência, das 16h às 2h da madrugada.



No mesmo local e para dar suporte às ações do Centro, a Brigada Maria da Penha encaminhará mulheres à delegacia especializada ou a outro serviço da rede de enfrentamento, caso seja necessário.



No local, uma equipe multidisciplinar do Centro de Referência Clarice Lispector, composta por advogada, psicóloga e assistente social, também estará a postos para atendimento e orientação sobre situação de violências doméstica/sexista durantes os festejos carnavalescos.

Ainda sobre o Centro, através do WhatsApp (81) 9 9488-6138 - que estará em funcionamento 24h por dia - vítimas de violência podem entrar em contato, assim como pessoalmente, já que a sede do espaço (Santo Amaro) estará aberto ininterruptamente, em regime de plantão, durante o Carnaval.



Há também um SER Clarice Lispector localizado na Av. Recife, 700, em funcionamento nos dias de folia, das 7h às 19h.



Outras opções de ajuda às mulheres

O Carnaval do Recife vai contar, ainda, com o serviço da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher. O objetivo é ampliar a oferta de informação e garantia de acesso das mulheres às ações de prevenção e enfrentamento da violência. O espaço vai funcionar no polo Ibura (Zona Sul), das 18h às 24h.

E nos polos descentralizados, equipes volantes da secretaria vão realizar ações de prevenção reforçando as informações sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência, além da distribuição do "Manual de Como Não Ser um Babaca no Carnaval".

Veja também

BBB24 Wanessa Camargo psicóloga? Cantora diz que pensa em fazer curso universitário