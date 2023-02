A- A+

Camarote Priscila Senna e Raphaela Santos prometem 3 horas de show no camarote do Galo "Juntas e Misturadas" Projeto das cantoras chega pela primeira vez ao Galo da Madrugada

O projeto Juntas e Misturadas, das cantoras Priscila Senna e Raphaela Santos e que vem batendo recorde de público por onde tem passado, ganhou camarote no Galo da Madrugada com o mesmo nome do projeto. Elas prometem 3 horas de show juntas no mesmo palco cantando grandes hits.

O espaço sem dúvida será um dos mais disputados do Maior Bloco do Mundo, no sábado de Carnaval (18 de fevereiro). O camarote Juntas e Misturadas vai contar com serviço all included de bebidas (open bar). Os ingressos estão à venda nas lojas Tropical, Vitabrasilnet e Esposende e online no site Bilheteria Digital e custam R$ 240.

Além do show "Juntas e Misturadas", de Priscila Senna e Raphaela Santos, o espaço vai receber as apresentações do fenômeno nacional do forró o cantor Lipe Lucena e as cantoras Luanny Vital e Geyse Raielly.



O projeto “Juntas e Misturadas” vem sendo um pedido de milhares de admiradores das duas cantoras, desde a primeira live show “Bar da Priscila Senna. O projeto ganhou os palcos e vem esgotando os ingressos de todas as casas de shows. No Galo será mais uma parceria de sucesso entre Priscila e Raphaela. As artistas se encontram nos palcos desde 2015, quando a ruiva participou do 1º DVD da banda A Favorita.

