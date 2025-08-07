Qui, 07 de Agosto

FAMOSOS

Priscila Senna estreia como atriz em filme de comédia romântica, previsto para o final de 2025

Intitulado "Sob o Céu de Noronha", o longa também será exibido nacionalmente pela TV Globo

Priscila SennaPriscila Senna - Foto: Bruno Spinol/Divulgação

Priscila Senna vai estreiar como atriz nos cinemas no longa "Sob o Céu de Noronha", onde a musa do brega pernambucano faz uma participação especial ao lado da protagonista, a atriz Juliana Maria.

A comédia romântica, dirigida por Neco Tabosa e Ulisses Brandão, mergulha no universo estético e sonoro do brega e está sendo rodada no Recife, berço do gênero, com cenas previstas também em Fernando de Noronha. O enredo conta a história de Kelly Silva (Maria), uma cantora de brega que tenta retomar o sucesso após o auge nos anos 2000.

"Sob o Céu de Noronha" conta com um elenco majoritariamente nordestino e tem estreia  prevista para o final de 2025. Já no primeiro semestre de 2026, ele também será exibido dentro da faixa "Tela Quente", da TV Globo.

*Com informações da assessoria de imprensa

