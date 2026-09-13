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SHOW Priscila Senna estreia no Rock in Rio e leva o brega pernambucano ao festival em show histórico Cantora pernambucana apresentou o espetáculo inédito "No Alto da Minha História" no Palco Favela

A pernambucana Priscila Senna estreou no Rock in Rio nesse sábado (12) com um espetáculo criado especialmente para a ocasião. No Palco Favela, a artista se apresentou às 16h50 e marcou a primeira presença do brega nordestino no line-up do festival.

A cantora levou ao público o show “No Alto da Minha História”, que combinou música, dança, cenografia, recursos audiovisuais e diferentes figurinos para contar parte de sua trajetória artística.

Durante a apresentação, a cantora falou sobre o significado de representar o gênero e suas origens no festival. “Estou muito feliz de estar aqui representando o brega de Pernambuco, de Recife, pela primeira vez no Rock in Rio. Sendo a primeira a estar aqui nesse palco maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada! O brega venceu”, celebrou.

O espetáculo foi estruturado para fazer referência à trajetória da artista, desde os primeiros passos nos palcos da periferia do Recife até a chegada a um dos maiores festivais de música do mundo. A disposição dos músicos no palco também integrou essa narrativa: a banda ficou na parte inferior da estrutura, em alusão às raízes da cantora, enquanto a formação clássica ocupou um nível acima.

Priscila, por sua vez, permaneceu no ponto mais alto do cenário, representando a ascensão de sua carreira.

Segundo André Gress, diretor criativo e roteirista do espetáculo, a proposta não era adaptar o brega para se encaixar na identidade do festival, mas apresentar o gênero preservando suas características.

“A nossa escolha foi não tentar transformar o brega em outra coisa para caber no Rock in Rio. Pelo contrário: foi mostrar a força que ele já tem. O espetáculo ganhou uma formação especial, novos arranjos e uma construção visual de grande escala, mas o coração continuou sendo o brega”, afirmou o roterista.

Repertório

O repertório apresentado no festival percorreu diferentes momentos da carreira de Priscila Senna. Entre as músicas escolhidas estavam sucessos como “Alvejante”, “Novo Namorado”, “Cachorro Combina com Cadela” e “Rei das Mentiras”.

A apresentação também incluiu trabalhos mais recentes da cantora, entre eles “Não Me Faça Chorar”, parceria com Pablo; “Cheio de Vontade”, com Anitta; “Pote de Ouro”, ao lado de Liniker; e “Doce Mel”, com Gusttavo Lima.

Um dos momentos de destaque foi a homenagem a Reginaldo Rossi, considerado um dos principais representantes do brega pernambucano. Priscila interpretou “Leviana”, “Garçom” e “Em Plena Lua de Mel”, resgatando parte do repertório do artista durante a apresentação.

A preparação para o Rock in Rio também foi registrada em “Do Recife ao Rock in Rio”, minidocumentário. A produção acompanha a história de Priscila no Recife e os bastidores da criação do espetáculo apresentado no festival.

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