MÚSICA Priscila Senna fará show "surpresa" no Recife, nesta sexta-feira (24), para divulgar lançamento Local e horário da apresentação só serão revelados no dia, nas redes sociais da cantora

Priscila Senna fará um pocket show “surpresa”, nesta sexta-feira (24), gratuito e em espaço aberto, no Recife. O horário e o local só serão revelados pela cantora pernambucana no dia da apresentação, em suas redes sociais.

O show servirá para divulgar o lançamento da primeira parte do DVD "Bar da Priscila Senna", que chega às plataformas de streaming também na sexta (24). O projeto audiovisual foi gravado em setembro deste ano, no Sítio Histórico de Igarassu, para um público de mais de 70 mil pessoas.



Na primeira parte do lançamento, serão apresentadas aos fãs seis músicas que compõem o "Bar da Priscila Senna". No dia 18 de dezembro, chegam às plataformas outras seis canções. O encerramento será no dia 12 de janeiro, com mais sete faixas.

