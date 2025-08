A- A+

NOVIDADE Priscila Senna grava música inédita ao vivo durante show na Festa de Agosto em São Lourenço da Mata Apresentação no domingo (3) contou com registro de clipe e atraiu grande público; cantora se prepara para gravação de novo DVD no Marco Zero

A cantora Priscila Senna gravou uma música inédita com registro de clipe ao vivo durante sua apresentação na Festa de Agosto, realizada na noite deste domingo (3), em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

O evento, de caráter tradicional no município, atraiu um público expressivo ao pátio de shows.

O repertório incluiu sucessos da artista, que também apresentou a nova faixa pela primeira vez ao vivo.

A gravação faz parte da preparação para o próximo projeto de Priscila, que comemora 15 anos de carreira em 2025.

No dia 27 de agosto, a cantora realizará a gravação de seu novo DVD no Marco Zero, no Recife. O projeto contará com estrutura de grande porte e participações especiais de artistas nacionais, segundo sua equipe.

Com informações da assessoria de imprensa

