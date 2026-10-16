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Música Priscila Senna lança clipe gravado em bar no Recife em ação surpresa; assista "Sua Vez de Terminar" está disponível em todas as plataformas digitais

A cantora pernambucana Priscila Senna lançou “Sua Vez de Terminar”, nova música disponível em todas as plataformas digitais, que também ganhou videoclipe, gravado durante uma ação surpresa no Tatu Bola, no Recife, e já está disponível no YouTube da cantora.

Na ação surpresa, os frequentadores acompanharam de perto a produção do clipe e ouviram a música inédita em primeira mão. O resultado foi a interação com o público em um clima espontâneo.

“Essa música chega em um momento muito especial da minha carreira. Gravar pertinho do público, sentindo o carinho das pessoas, torna tudo ainda mais bonito”, disse a artista

Assista:



Projeção

Priscila Senna vive um momento de grande projeção nacional em 2025, levando o brega pernambucano a grandes eventos como o Rock in Rio, dividindo o palco com Ivete Sangalo, Anitta, Gusttavo Lima e Simone Mendes.

"O lançamento de 'Sua Vez de Terminar' é mais um capítulo dessa trajetória. Ao escolher o Recife para a gravação, Priscila reforça a ligação com a cidade onde construiu sua história e com o público que acompanha sua carreira", diz o texto de divulgação do lançamento do videoclipe.

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