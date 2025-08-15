A- A+

música Priscila Senna lança novo single intitulado "3 Versões", escute A música vem acompanhada de um clipe e já está disponível em todas as plataformas digitais

A cantora Priscila Senna lançou seu novo single, “3 Versões”, na manhã desta sexta-feira (15). A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais com direito a um clipe oficial, gravado durante um show em Pernambuco.

O lançamento antecede a gravação, marcada para o dia 27 de agosto, do seu DVD no Marco Zero, no Bairro do Recife. A performance gratuita celebra 15 anos de carreira da Musa do brega e, entre os confirmados, estão a dupla Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Tayara Andreza e a dupla Iguinho e Lulinha.

Com composição de Elvis Pires, a letra fala sobre uma briga com três versões da mesma história, mas que, no final das contas, não vale a pena separar o casal.

Confira a nova música de Priscila Senna:

*Com informações da assessoria de imprensa

