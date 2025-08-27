A- A+

TBT DA MUSA Priscila Senna no Marco Zero: confira atrações, regras, trânsito e tudo o que você precisa saber Cantora grava DVD "TBT da Musa" nesta quarta-feira (27), a partir das 18h

Um dos maiores nomes do brega pernambucano, a cantora Priscila Senna celebra 15 anos de carreira com um show gratuito no Marco Zero do Recife, na área central da cidade, nesta quarta-feira (27). A gravação do DVD "TBT da Musa" começa às 18h e deve durar cerca de três horas.

O evento terá a participação de grandes nomes da música local e nacional. Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker e Leo Foguete são algumas das atrações confirmadas. A apresentação será dos influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

O palco, projetado pelo designer Kaká Samora, tem 60 metros de diâmetro e 18 metros de altura. A estrutura ainda conta com mais de 400 m² de painéis de LED e uma iluminação que se estende por toda a área do evento para criar interação e fazer o público se sentir parte do espetáculo.

O esquema de trânsito organizado para o show inclui o bloqueio de pontes e proibição de circulação de veículos. Vasilhames de vidro não serão permitidos e haverá oito pontos para troca por recipientes de plástico.

Megaestrutura montada para o show | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A Folha de Pernambuco preparou um guia especial com tudo que você precisa saber sobre o show de Priscila Senna no Marco Zero. Confira:

Atrações e apresentadores

A gravação do DVD "TBT da Musa" terá participações de:



- Simone Mendes;

- Maiara & Maraisa;

- Liniker;

- Pablo;

- Iguinho & Lulinha;

- Leo Foguete;

- Manu Bahtidão;

- Tayara Andreza.

Os apresentadores serão os influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.



Horário

Segundo a organização do show, a gravação terá início às 18h. O acesso ao público é aberto.

Cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com show no Marco Zero | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou um esquema de mobilidade. A circulação de veículos onde houver público será proibida. É recomendado que seja priorizado o transporte por ônibus, táxis e aplicativos.

Os bloqueios começam às 14h, no entorno imediato da área do show, que compreende as avenidas Alfredo Lisboa e Barbosa Lima Sobrinho.

A ponte Giratória, ainda fechada para veículos, terá também o acesso de pedestres vedado a partir das 8h.

As pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo fecham às 15h. A Buarque de Macedo, no entanto, fica liberada apenas para a circulação de ônibus.

A CTTU destaca que, a depender da movimentação, outros bloqueios podem ser necessários. Já os bloqueios previstos podem atrasar ou ser antecipados de acordo com a necessidade das forças de segurança envolvidas no evento.

Esquema de trânsito para o show de Priscila Senna no Marco Zero | Foto: CTTU/Reprodução

Segurança

Um efetivo de 141 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) trabalha na orientação do público presente. O trabalho conta com 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com quatro unidades fixas em cada.

Uma equipe da GCMR também estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, no dia do evento.

Ainda haverá viaturas nas pontes Giratória, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

Ao lado da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a guarda contará com uma unidade móvel equipada com cinco câmeras, que fará também o espelhamento de todas as câmeras da muralha digital da ilha.

O sistema vai monitorar em tempo real as áreas de maior movimentação. Além disso, esta unidade será utilizada como posto de comando e coordenação do efetivo. No local, os agentes contarão com um canal próprio de comunicação por meio de rádio, além das imagens das câmeras de videomonitoramento.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) conta com 671 agentes na operação de segurança do evento.

Segundo a PMPE, os policiais militares estarão destacados em vários pontos: além do coração do evento, no Marco Zero, também haverá reforço na segurança em corredores viários e em terminais integrados.

O show será à noite, mas o plano de segurança começa já à tarde em vias como PE-15, Estrada da Batalha, avenida Norte, avenida Agamenon Magalhães, Estrada dos Remédios e avenida Mascarenhas de Moraes.

Nos arredores do local do show, os bairros de Santo Antônio e São José, na área central do Recife, o patrulhamento diferenciado contará com 251 policiais em viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo.

No Bairro do Recife, serão 387 policiais militares. A PM também afirmou que o efetivo total é extra, ou seja, além do lançamento ordinário que já é feito pela corporação.

Mapa dos pontos para trocar de vasilhames | Foto: CTTU/Reprodução

Vasilhames de vidro proibidos

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon), responsável pelo ordenamento do comércio popular no Bairro do Recife, atua com cerca de 300 fiscais para fazer o ordenamento da área, com 16 barreiras de fiscalização e sete equipes volantes de fiscalização.

Oito pontos para troca de vasilhames de vidro por plástico estão disponíveis para o público.



Os fãs, inclusive, devem evitar levar coolers, dando preferência a bolsas térmicas.

Não será permitido comércio nas ruas dentro do perímetro.



Limpeza

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) vai reforçar a limpeza da área após o show, com uma equipe de 100 profissionais. Serão usados três caminhões compactadores, um caminhão pipa e três caixas coletoras.

