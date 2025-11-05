A- A+

MUSA DO BREGA Priscila Senna faz participação no Caldeirão do Mion neste sábado (8) A 'Musa do Brega' é convidada do programa apresentado por Marcos Mion

A cantora Priscila Senna segue levando o brega de pernambuco País afora, dessa vez em participação no global Caldeirão do Mion, comandado pelo apresentador Marcos Mion.



A "Musa do Brega" é a convidada do programa deste sábado (8), e por lá vai relembrar a trajetória e passear por clássicos da carreira.



Na ocasião, a artista pernambucana será também homenageada, inclusive com depoimento de Simone Mendes - um dos nomes que integram o DVD "TBT da Musa" - gravado no Marco Zero, Bairro do Recife, no último 27 de agosto.







"Estou muito feliz! Mion e toda a produção me receberam super bem (...) O programa está lindo. Cantei, me emocionei e me diverti muito. Foi uma experiência incrível", conta Priscilla.

O "Caldeirão do Mion" vão ao ar a partir das 16h na TV Globo.



SERVIÇO

Priscila Senna no Caldeirão do Mion

Quando: Sábado (8), a partir das 16h

Onde: TV Globo





Veja também