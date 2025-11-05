Qua, 05 de Novembro

MUSA DO BREGA

Priscila Senna faz participação no Caldeirão do Mion neste sábado (8)

A 'Musa do Brega' é convidada do programa apresentado por Marcos Mion

Priscila Senna faz participação no programa Caldeirão do Mion, neste sábado (8)Priscila Senna faz participação no programa Caldeirão do Mion, neste sábado (8) - Foto: Tati Wuo

A cantora Priscila Senna segue levando o brega de pernambuco País afora, dessa vez em participação no global Caldeirão do Mion, comandado pelo apresentador Marcos Mion.

A "Musa do Brega" é a convidada do programa deste sábado (8), e por lá vai relembrar a trajetória e passear por clássicos da carreira.

Na ocasião, a artista pernambucana será também homenageada, inclusive com depoimento de Simone Mendes - um dos nomes que integram o DVD "TBT da Musa" - gravado no Marco Zero, Bairro do Recife, no último 27 de agosto.
 

"Estou muito feliz! Mion e toda a produção me receberam super bem (...) O programa está lindo. Cantei, me emocionei e me diverti muito. Foi uma experiência incrível", conta Priscilla.

O "Caldeirão do Mion" vão ao ar a partir das 16h na TV Globo.

SERVIÇO
Priscila Senna no Caldeirão do Mion
Quando: Sábado (8), a partir das 16h
Onde: TV Globo

 

 

 

