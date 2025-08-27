A- A+

GRAVAÇÃO DE DVD Priscila Senna no Marco Zero: cantora leva público ao delírio com sequência de sucessos "Novo Namorado", aliás, foi acompanhada pelo balé que acompanha a artista nos shows

Sai Priscila, entra a Musa.

Já à vontade no palco, e justificando o nome do show “TBT da Musa’’, a sequência em pout-pourri de “Novo Namorado”, “Ferida” e “Não Sabe” levou o público (nostálgico), ao delírio.

“Novo Namorado”, aliás, foi acompanhada pelo balé que acompanha a artista nos shows e precisou ser repetida, fato que levou novamente os fãs à loucura.



“Labirinto”, “Fim Sem Ponto Final” e “Sorriso Amarelo” deram continuidade ao “sai Priscila, entra Musa”.

Neste primeiro bloco, “Amanhecer” e “Agora Eu Sei” finalizaram a parte inicial dos pout-pourris, que teve ainda a música e “Tatuado” abrindo as participações especiais do show, com Tayara Andreza fazendo duo no palco. A canção foi repetida pelas artistas. Logo em seguida, Tayara seguiu com Priscila cantando a inédita “Se Valoriza”.

