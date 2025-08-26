A- A+

SEGURANÇA Priscila Senna no Marco Zero: esquema de segurança terá 671 policiais militares; confira Vias da Região Metropolitana do Recife e arredores do show recebem os PMs

A cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com um show gratuito no Marco Zero do Recife, nesta quarta-feira (27). O esquema de segurança preparado pela Polícia Militar de Pernambuco terá 671 agentes.

Segundo a PM, os policiais militares estarão destacados em vários pontos: além do coração do evento, no Marco Zero, também haverá reforço na segurança em corredores viários e em terminais integrados.

O show será à noite, mas o plano de segurança começa já à tarde em vias como PE-15, Estrada da Batalha, avenida Norte, avenida Agamenon Magalhães, Estrada dos Remédios e avenida Mascarenhas de Moraes.

Nos arredores do local do show, os bairros de Santo Antônio e São José, na área central do Recife, o patrulhamento diferenciado contará com 251 policiais em viaturas, motocicletas, a pé e a cavalo.

No Bairro do Recife, serão 387 policiais militares. A PM também afirmou que o efetivo total é extra, ou seja, além do lançamento ordinário que já é feito pela corporação.

"Todo um esforço operacional montado para garantir que o evento fique marcado não apenas pela grandiosidade da produção, mas também pela segurança que cada um dos espectadores terá antes, durante e na volta para casa", destacou a Polícia Militar de Pernambuco.

Guarda Municipal

Um efetivo de 141 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) trabalha na orientação do público presente. O trabalho conta com 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com quatro unidades fixas em cada.

Uma equipe da Guarda também estará cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco, no dia do evento.

Ainda haverá viaturas nas pontes Giratória, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

Ao lado da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a GCMR contará com uma unidade móvel equipada com cinco câmeras, que fará também o espelhamento de todas as câmeras da muralha digital da ilha.

O sistema vai monitorar em tempo real as áreas de maior movimentação. Além disso, esta unidade será utilizada como posto de comando e coordenação do efetivo. No local, os agentes contarão com um canal próprio de comunicação por meio de rádio, além das imagens das câmeras de videomonitoramento.

Veja também