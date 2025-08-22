A- A+

TBT DA MUSA Priscila Senna no Marco Zero terá Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Liniker, Léo Foguete e mais Gravação do DVD #TBTdaMusa será na próxima quarta-feira (27)

A cantora Priscila Senna comemora 15 anos de carreira com um show no Marco Zero do Recife, na próxima quarta-feira (27). O #TBTdaMusa promete um repertório cheio de hits que a consagraram como o maior nome do brega pernambucano, como "Novo Namorado", "Não Sou a Única" e "Baby Fala Pra mim", além de novas produções como o single "Três Versões".

Diversos nomes da música local e nacional estão confirmados como participações do show: Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

A gravação do DVD #TBTdaMusa terá ainda a apresentação dos influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

O show está marcado para começar às 18h e é aberto ao público. Uma megapalco está sendo montado no Marco Zero para as apresentações.

