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MUSA Com "Não Me Faça Chorar" Priscila Senna é indicada ao Prêmio Multishow Versão da música gravada com o cantor Pablo concorre na categoria 'Brega/Arrocha do Ano"

A sempre "Musa do Brega", a cantora Priscila Senna, foi indicada ao Prêmio Multishow, precisamente na categoria 'Brega/Arrocha do Ano' com a música "Não Me Faça Chorar" - versão gravada junto ao cantor Pablo.



A indicação foi mais uma consquita da artista que, em 2026, vem ganhando destaque no cenário da música nacional.

Priscila concorre na mesma categoria com Natanzinho Lima ("Até Quando", ao vivo) // Gaby Amarantos ("Clima de Rodeio") // Yasmin Sensação ("Fanatismo) // Grelo ("Saudade do Carai" - Mari Fernandes feat Grelo, Natanzinho Lima) // Anitta e Viviane Batidão ("Só Pra Tu").











"O BREGA VENCENDO"

A indicação ao prêmio foi comemorada pela cantora Priscila Senna, que enalteceu o feito como uma "grande conquista".

"É o brega vencendo. Só de ser indicada ao lado de Anitta, Gaby Amarantos, Natanzinho, já é uma grande conquista", comentou ela.

Com mais de 70 milhões de reproduções, o hit marca mais um momento de notoriedade à cantora com a indicação ao Prêmio Multishow - reconhecimento que leva Priscila pela segunda vez consecutiva à indicação.



Em 2025 ela concorreu na categoria Clipe TVZ do Ano com "Pote de Ouro", em feat com Liniker.

JOÃO GOMES, O MAIS INDICADO

O cantor João Gomes está indicado em diversas categorias na premiação, só com o projeto "Dominguinho 2" junto a Mestrinho e Jota.pê, ele disputa em "Show do Ano","Álbum do Ano" e com "Deusa Minha" em 'Forró/Piseiro'.



Nesta de "Forró/Piseiro" ele foi também indicado com "Devagar, Sem Pressa", ao vivo.

Em outras categorias ele concorre como "Artista do Ano" e em "Axé/Paodão do Ano" em parceria com a Timbalada para versão de "Beija-Flor", além de



OUTROS PERNAMBUCANOS

De Paulista, Região Metropolitana do Recife, a cantora Bela Maria disputa na Categoria Brasil.



Já Amaro Freitas está nas categorias Instumentista do Ano, e também "Álbum do Ano" com o disco "Criolo, Amaro e Dino".



Ele disputa, ainda, em "Música Urbana do Ano" com "US Memo Preto Zica", junto a Emicida e ao seu conterrâneo Henrique Albino.

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