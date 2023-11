A- A+

MUSA Priscila Senna promove divulgação do seu novo DVD em show surpresa no Marco Zero Evento promoveu o lançamento da primeira parte do DVD "Bar da Priscila Senna

Os fãs da cantora olindense Priscila Senna que estiveram na Praça do Marco Zero, no fim da tarde desta sexta-feira (24), foram presenteados com uma apresentação surpresa e gratuita da artista, que revelou o local da apresentação minutos antes, em suas redes sociais.

O show foi idealizado para divulgar o lançamento da primeira parte do DVD "Bar da Priscila Senna" - gravado em setembro deste ano, no Sítio Histórico de Igarassu, para um público de mais de 70 mil pessoas - que chega às plataformas de streaming também na sexta (24).

A primeira parte do DVD apresenta aos fãs seis canções que compõem o "Bar da Priscila Senna". No dia 18 de dezembro, chegam às plataformas outras seis canções. O encerramento será no dia 12 de janeiro, com mais sete faixas.

Público fiel e animado

Logo cedo, antes mesmo da cantora anunciar oficialmente o local do show, já havia fãs esperando pelo show no local. A dona de casa Daniele Nóbrega, 39 anos, chegou às 16h e já garantiu seu lugar bem em frente ao palco. “Com ela é sempre essa adrenalina. Ansiedade à mil desde que ela divulgou esse shoe. Seiu cantar tudo, o que ela botar aí eu canto, vou ficar rouca antes mesmo dela entrar”, brincou.

A cadeirante Fabiana Ferreira, 43 anos, também chegou cedo. “Eu vim ver isso aí. Essas coisas maravilhosas que onde ela passa ela deixa. Desejo tudo de bom para ela, muito sucesso na vida dela”, desejou. Além de conseguir ficar bem portilho da sua ídola, ela ainda ganhou um abraço da cantora durante o show.

A bilheteira Bruna Daniele, 32 anos também conseguiu visão privilegiada do palco e disse estar realizada. “Já faz muito tempo que eu sonho com isso, em vê-la de perto. Sou muito fã. Todas as músicas delas tocam meu coração. Então, acredito que hoje vai ser uma noite mágica”, projetou.

Uma musa de simpatia e sensualidade

“Quero agradecer a vocês pelo carinho de estarem aqui. Sei que ficaram sabendo meio que de última hora e viram. Gente, tá lindo, tá um show completo pra vocês, né? Estou feliz demais!”, foi assim que Priscila Senna, também conhecida como a musa saudou o público ao subir ao palco, pouco depois das 18h.

Antes e durante o show, a produção distribuiu 1.500 camisetas e bonés da artista. No palco. Priscila entoou seus novos e antigos sucessos para delírio do público, que cantou junto todas as canções. Em clima de “boteco”, teve tempo de tomar um chopinho e se soltar na dança. Sobrou até para a intérprete de Libras que foi convidada a entrar no passo pela cantora.





