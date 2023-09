Priscila Senna, Raphaella Santos e Xand Avião na festa de 488 anos de Igarassu; confira programação

A- A+

A prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, anunciou a programação de shows em celebração aos 488 anos do município, que acontece no fim deste mês de setembro. A festa irá durar cinco dias – 23 a 27 – e contará com nomes como Priscila Senna, Raphaella Santos e de Xand Avião.



Os festejos começarão no dia 23, sábado, com desfile cívico do Sítio Histórico. Já os shows começam no domingo (24). Um dos destaques vai para a segunda (25), dia do brega romântico. Priscila Senna é uma das atrações e irá gravar DVD, com participação de Xand Avião.



Já na quarta dia 27, data dos padroeiros de Igarassu, os santos Cosme e Damião, acontece a tradicional procissão, distribuição de doces e pipocas como ofertas para as promessas e apresentação do padre Fábio de Melo, animando os fiéis católicos.



Confira a programação completa dos shows

24/09

Iguinho e Lulinha

Robby

Marcelo Bragato

25/09

Priscila Senna (gravação de DVD), com participação de Xand Avião

Raphaela Santos

Skema Som

26/09

Nadson Ferinha

Tuca Barros

Orquestra Virtual

27/09

Padre Fábio de Melo

Dudu do Acordeon

Banda Cosmus

