RÉVEILLON Réveillon de Noronha terá Priscila Senna e Xand Avião entre as atrações Programação foi anunciada pela Administração da Ilha neste sábado (8)

O Réveillon de Fernando de Noronha 2026 vai ter de Priscila Senna a Xand Avião entre as atrações da festa, marcada para os dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro na Praia do Porto.









Anunciada neste sábado (8) no Instagram da Administração da Ilha, a programação, gratuita, conta com parceria da iniciativa privada.





Confira a programação completa:



Quarta-feira, 31 de dezembro



Silva

San

Nego Noronha

Deb Lima



Quinta-feira, 1º de janeiro



Matheus Fernandes

Priscila Senna

Ju Medeiros

Nena Queiroga

Atração surpresa



Sábado, 3 de janeiro



Xand Avião

Banda Eva

Jopin

Everton Freitas

Dayane Santos

SERVIÇO

Réveillon de Fernando de Noronha

Quando: dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro

Onde: Praia do Porto

Acesso gratuito

Informações: @noronha_oficial

