Réveillon de Noronha terá Priscila Senna e Xand Avião entre as atrações
Programação foi anunciada pela Administração da Ilha neste sábado (8)
O Réveillon de Fernando de Noronha 2026 vai ter de Priscila Senna a Xand Avião entre as atrações da festa, marcada para os dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro na Praia do Porto.
Anunciada neste sábado (8) no Instagram da Administração da Ilha, a programação, gratuita, conta com parceria da iniciativa privada.
Confira a programação completa:
Quarta-feira, 31 de dezembro
Silva
San
Nego Noronha
Deb Lima
Quinta-feira, 1º de janeiro
Matheus Fernandes
Priscila Senna
Ju Medeiros
Nena Queiroga
Atração surpresa
Sábado, 3 de janeiro
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos
SERVIÇO
Réveillon de Fernando de Noronha
Quando: dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro
Onde: Praia do Porto
Acesso gratuito
Informações: @noronha_oficial