S�b, 08 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RÉVEILLON

Réveillon de Noronha terá Priscila Senna e Xand Avião entre as atrações

Programação foi anunciada pela Administração da Ilha neste sábado (8)

Reportar Erro
Priscila Senna e Xand Avião estão entre as atrações do Réveillon de NoronhaPriscila Senna e Xand Avião estão entre as atrações do Réveillon de Noronha - Foto: Priscila Senna (Raul Bittencourt) e Xand Avião (divulgação)

O Réveillon de Fernando de Noronha 2026 vai ter de Priscila Senna a Xand Avião entre as atrações da festa, marcada para os dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro na Praia do Porto.

 

Leia também

• Priscila Senna anuncia "Natal da Musa", com shows de Anderson Neiff, Conde Só Brega e outros nomes

• Priscila Senna faz participação no programa "Caldeirão do Mion" neste sábado (8)



Anunciada neste sábado (8) no Instagram da Administração da Ilha, a programação, gratuita, conta com parceria da iniciativa privada.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Fernando de Noronha (Governo do Estado de Pernambuco) (@noronha_oficial)




 

Confira a programação completa:

Quarta-feira, 31 de dezembro

Silva
San
Nego Noronha
Deb Lima

Quinta-feira, 1º de janeiro

Matheus Fernandes
Priscila Senna
Ju Medeiros
Nena Queiroga
Atração surpresa

Sábado, 3 de janeiro

Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos

SERVIÇO
Réveillon de Fernando de Noronha
Quando: dias 31 de dezembro e 1º e 3 de janeiro
Onde: Praia do Porto
Acesso gratuito
Informações: @noronha_oficial

Reportar Erro

Veja também

Newsletter