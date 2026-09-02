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MUSA DO BREGA

Priscila Senna, sobre o Rock in Rio: "É uma vitória para mim, para o brega, para minha família"

Artista pernambucana estreia no festival no palco "Favela" em 12 de setembro; ela também terá trajetória contada em um minidocumentário

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Priscila Senna estreia no Rock in Rio no próximo dia 12 de setembroPriscila Senna estreia no Rock in Rio no próximo dia 12 de setembro - Foto: Divulgação

Priscila Senna segue acumulando ápices na carreira que, faz tempo, atravessou a fronteira do brega pernambucano. A próxima parada da 'Musa' será em terras cariocas, no próximo dia 12 de setembro no palco "Favela" do Rock in Rio - um dos festivais mais importantes do País, fato que a credencia a mais uma passagem de peso em sua trajetória.

Olindense, Priscila é uma das maiores representantes do brega no Brasil. Seja nos palcos em que se apresenta, e sempre para uma multidão, ou no streamings, onde se coloca entre os nomes mais ouvidos, o convite para o Rock in Rio veio a partir de um show realizado no Carnaval deste ano.

 

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Ela foi assistida por representantes do festival que, de pronto, não hesitaram em formalizar o chamado para cantar no evento.

"É um momento incrível, estou muito feliz e ansiosa também. Eu nem poderia imaginar. É uma vitória para mim, para o brega, para minha família. Queria muito que o meu pai ainda estivesse aqui com a gente para ver onde a música me levou", comenta Priscila, sobre o pai, já falecido.

Além de Priscila Senna, os pernnambucanos João Gomes e Amaro Freitas também estão na programação do Rock in Rio, ambos no palco Sunset.

TRAJETÓRIA CONTADA
Com assinatura de André Gress e Anselmo Troncoso, desde sua infância até sua chegada ao Rock in Rio, Priscila Senna vai ter sua trajetória contada em um minidocumentário.

Memórias, bastidores e depoimentos integram o roteiro do projeto que deixará registrado para os fãs da Musa um parte de sua história musical no brega pernambucano e nacional.

 
 
 
 


 

 

 

 

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