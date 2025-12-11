Qui, 11 de Dezembro

SAMBA NO POÇO

Sambinha Chacon deste sábado (13) terá participação especial de Priscila Senna

"A Musa" se junta a Eric Land nas participações especiais da edição, que terá shows completos de Lipe Lucena e Ávine Viiny

Priscilla Senna é atração na edição do Sambinha Chacon deste sábado (13)Priscilla Senna é atração na edição do Sambinha Chacon deste sábado (13) - Foto: Raul Bittencourt/Divulgação

"A Musa" do brega pernambucano Priscila Senna, estará neste sábado (13) no Sambinha Chacon, com participação especial em mais uma edição do evento que já integra o calendário das baladas dos fins de semana do Recife, mais especificamente na Zona Norte da cidade.

Ao lado de Eric Land, que também fará participação especial, a edição leva ao público shows completos de Ávine Vinny e Lipe Lucena. O início da festa é às 17h.

"Pra Gente Tomar Uma"
Na vibe forró, Lipe Lucena apresenta o projeto "Pra Gente Tomar Uma", com repertório que inclui, entre outras, "Dentro do Caminhão" e "O Que é o Amor pra Você".
 

No palco, Senna e Land incrementam o show. A edição terá, ainda, outras atrações surpresas.

Já Ávine Vinny leva, entre outras, "Aceita Que Me Ama", canção em parceria com Tarcísio do Acordeon e que já soma mais de 11 milhões de visualizações no YouTube



O grupo Sambarrasta completa a programação.

SERVIÇO
Sambinha Chacon, com participação de Priscila Senna
Quando: Sábado (13), às 17h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos R$ 80 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: @sambinhachacon

 

