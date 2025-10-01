A- A+

música Priscila Senna lança primeira faixa de show gravado no Marco Zero, com participação de Simone Mendes A canção "Campeão dos Piores" estará disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (2)

O àlbum“TBT da Musa”, da Priscila Senna, terá sua primeira faixa, “Campeão dos Piores” , com Simone Mendes, lançada nesta quinta-feira (2) nas plataformas de áudio e clipe oficial no YouTube nesta sexta-feira (3).

A gravação aconteceu na comemoração dos 15 anos de carreira da musa do brega pernambucano. Na ocasião ela organizou um espetáculo no Marco Zero, no Bairro do Recife, na noite de 27 de agosto.

"Sempre foi um sonho desde o começo da minha carreira esse projeto, justamente no coração do Estado. Gravei onde eu nasci e cresci e eu queria mostrar tudo de bom que existe em Pernambuco. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma", relembra a artista, em coletiva para a imprensa.

A canção fala sobre um ex: "Já sorri, já chorei; Tive azar, tive sorte; Esse é o risco de quem se envolve", diz a letra de “Campeão dos Piores”.

"Simone me inspira muito. Quem conhece minha carreira sabe como eu acho importante gravar com mulheres e que eu gosto desse tipo de música de empoderamento, então casou muito bem", explica Senna.

Entre os próximos lançamentos o público pode esperar as músicas que contaram com participações de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha, Tayara Andrezza e Léo Foguete. Mas esses primeiro 15 anos de carreira é apenas o começo:

"Em seguida vem minha colaboração com Linker, a próxima música da gravação a ser lançada. A gente não vai demorar. Até dezembro deve estar tudo pronto. E depois disso vamos ter turnês, em Sergipe e Caruaru já está confirmado, mas eu quero rodar o país. Além de que tem mais parceria vindo aí também", conta a cantora.

A cantora é uma figura importante na representação do brega, um gênero que se tornou patrimônio cultural imaterial do Recife em 2021. Ela ganhou fama como vocalista da banda Musa do Calypso, e hoje segue em carreira solo.

"E tenho muito orgulho desse título [Musa do Brega]. Eu fico feliz de ter conquistado tudo que eu conquistei e ter conquistado o Brasil todo. Tudo que eu posso fazer para alavancar nosso ritmo e nosso estado pode ter certeza que eu vou fazer", concluiu a musa.

