Expectativa Priscila Senna surpreende fãs que circulavam no Bairro do Recife, neste domingo (24) A poucos dias da gravação do seu DVD, a Musa conferiu o palco e atendeu os fãs com fotos e abraços

Os fãs de Priscila Senna que circularam pelo Bairro do Recife, na noite deste domingo (24), foram surpreendidos com a presença da cantora conferindo os detalhes do palco montado na Praça do Marco Zero.

A poucos dias de gravar o DVD que comemora seus 15 anos de carreira, a Musa observou a estrutura para o show da próxima quarta-feira (27), e fez questão de cumprimentar os fãs que observavam curiosos a movimentação no local. Com selfies, abraços e mensagens de carinho, a cantora aumentou ainda mais a expectativa do público, que promete lotar a região.

Pedro Rodrigues e Adalberto Trajano estavam no Marco Zero e sentenciaram: "quarta-feira a gente vai largar e vai correr pra cá e pegar o espaço mais próximo possível. A gente imagina que vai lotar", confirmam.

"Do nada, a gente passeando aqui com a família, na feira do Bom Jesus e no Marco Zero, a gente recebe uma ligação de uma amiga: 'vem, Pedro!', e a gente logo correu pra cá", diz Pedro. Para eles, a música que não pode faltar é "Pote de Ouro", gravado com Liniker - ela, aliás, está entre as participações especiais da gravação.

Ainda subirão ao palco: Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

Também na expectativa, o fã clube Priscila Em Senna, que levou faixa e camisas customizadas para o Marco Zero. Cantando a música "Três versões", o grupo fez questão de mostrar que está afinado com todo o repertório da cantora.

