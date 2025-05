A- A+

VIRADA CULTURAL Priscila Senna estreia na Virada Cultural de São Paulo Artista pernambucana, nome de peso do brega, faz show na Virada Cultural de São Paulo no domingo, 25 de maio

Priscila Senna, um dos nomes de peso da música brega de Pernambuco, é uma das atrações da Virada Cultural de São Paulo, com show marcado para o domingo 25 de maio, no Palco Arouche.



Com mais de 800 atrações na programação, a edição 2025 da Virada vai contar com a estreia da cantora também conhecida como "A Musa".



No repertório, Priscila Senna vai apresentar ao público hits como "Sorte", "9 da Manhã" e "Cachorro Combina com Cadela", entre outras canções cantadas em coro pelos fãs pernambucanos da artista.



A Virada

Com acesso gratuito, a Virada Cultural de São Paulo vai contar com 21 palcos distribuídos pela capital paulista.



Além de Priscila Senna, outros nomes da cena pernambucana integram a programação do festival, entre eles João Gomes, Alceu Valença e Mundo Livre S/A.



Atividades diversas em outros espaços também compõem a agenda da Virada, a exemplo de teatros, bares, centros culturais e bibliotecas.

SERVIÇO

Virada Cultural de São Paulo, com show de Priscila Senna

Quando: Domingo, 25 de maio, às 15h

Onde: Palco Arouche

Acesso gratuito

Informações: @smculturasp

