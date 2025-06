A- A+

GRATUITO Priscila Senna anuncia gravação de DVD no Marco Zero, com participações especiais Show gratuito ocorre no dia 27 de agosto, com Liniker, Pablo, Manu Batidão, Tayara Andreza e a dupla Iguinho e Lulinha já confirmados

A cantora Priscila Senna vai gavar seu novo DVD no Marco Zero do Recife, no dia 27 de agosto. O show celebrará os 15 anos de carreira da Musa do brega pernambucano, com acesso gratuito.



Nesta sexta-feira (6), a artista reuniu a imprensa e fãs para anunciar a data da gravação e adiantar como pretende fazer a união entre os clássicos e as novas músicas no seu novo registro audiovisual.

Liniker, Pablo, Manu Batidão, Tayara Andreza e a dupla Iguinho e Lulinha são as primeiras atrações confirmadas da apresentação, que deve reunir um grande público em um dos principais cartões-postais do Recife.

O anúncio não poderia vir em outro momento. A cantora de brega está com o calendário junino repleto de shows, incluindo a aguardada apresentação no São João de Caruaru neste mês de junho.

No último sábado (31), Priscila Senna esteve em Capina Grande, na Paraíba, com destaque para o seu figurino em homenagem a personagem da quadrilha junina: a noiva.

No evento de anúncio, foi exibido um curta-documentário para convidados, fãs da cantora e imprensa. O filme, que foi visto pela primeira vez por ela, relembrou momentos marcantes da carreira da Musa e contou com depoimentos da mãe, filha, filho, tio e irmã.

Priscila Senna é uma das atrações do “Bora Namorar 2025” que acontece hoje (6), no Classic Hall. A cantora de brega garantiu uma setlist repleta de sucessos clássicos para o público. Pablo, Tayara Andreza e Andrielly Souza completam o evento.

