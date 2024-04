A- A+

filme "Priscilla, a rainha do deserto": o que já sabemos sobre a sequência do filme de 1994 Segundo o diretor Stephan Elliott, os três protagonistas da trama estarão de volta

Em breve, o ônibus Priscilla estará de volta ao deserto. O cineasta Stephan Elliott confirmou ao jornal Guardian Australia que o filme “Priscilla, a rainha do deserto” ganhará uma sequência. O roteiro já está pronto.

No filme de 1994, que se tornou um clássico LGBTQIAPN+, duas drag queens — Anthony “Tick” Belrose/ Mitzi Del Bra (Hugo Weaving), Adam Whitely/ Felicia Jollygoodfellow (Guy Pearce) — e uma mulher transexual, Bernadette Bassegner (Terrence Stamp), atravessam o deserto australiano a bordo do ônibus Priscilla (que não aguenta a viagem e quebra) para fazer um show em Alice Springs.

À imprensa australiana, Elliott disse que as pessoas suplicam por uma sequência desde a bem-sucedida estreia do filme, há 30 anos. “E eu de repente percebi que estamos todos ficando velhos. As pessoas estão morrendo”, afirmou.

“E com Trump vindo aí, tudo vai pegar fogo de novo. Uma pessoa me disse: ‘Será que este é o momento para fazer esse filme?’. Eu disse: ‘É o momento perfeito para fazer esse filme’. Não quero me repetir, por isso levei tanto tempo para escrever a sequência e para perceber que há algo que precisa ser dito sobre tolerância”, completou o cineasta. “Quando pensam no filme original, as pessoas se lembram das fantasias, da música e da diversão, mas a história também é uma facada no peito. Não vou fazer um filme só com peitos e plumas.”

Elliott contou ao Guardian Australia que passou cinco anos debruçado em cima do roteiro, mas só conseguiu finalizá-lo após a morte de seu pai (2020) e de sua mãe (2023). O diretor afirma que está negociando a realização do projeto com produtoras e financiadores.

Confira abaixo do que já se sabe sobre a sequência de “Priscilla, a rainha do deserto”:

Quais personagens vão voltar?

Elliott confirmou que os três protagonistas do filme original já toparam participar da sequência — inclusive Terrence Stamp, que completa 86 anos em julho.

“Terrence é a pessoa mais em forma que eu conheci na vida. Ele nunca bebeu e basicamente só come mato”, disse o cineasta. “Ele levou algum tempo para decidir, até que me disse: ‘Sabia que você tem razão?Ainda não terminamos de contar essa história’”.

Onde o filme será gravado?

O filme será ambientado na Austrália, mas também haverá cenas gravadas no exterior.

O anúncio da sequência ocorreu poucos dias depois de Guardian Australia noticiar que o ônibus que aparecia no filme original, desaparecido havia três décadas, foi reencontrado. O veículo está sendo restaurado e, segundo Elliott, também participará da sequência.

Qual será a trama?

Quem viu o filme original há de se lembrar que Tick tinha um filho de oito anos, que ele não via havia tempos, chamado Benjamin. Tick temia expor seu filho à sua profissão de drag queen e conversar com ele sobre sua sexualidade. Benjamin, no entanto, já sabia que o pai era gay e o apoia.

Elliot lembra que o filho de Tick cresceu e, na sequência, terá sua própria família. “Teremos nossos três protagonistas, mas precisaremos construir um novo mundo”.

Veja também

celebridades Vincent Martella curte o Brasil: tem cerveja no boteco, foto com vira-lata caramelo e mais