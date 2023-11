Priscilla Alcântara recebe apoio de colegas famosos após mudar visual e abandonar gospel

A- A+

Priscilla Alcântara vem recebendo apoio de colegas famosos desde o último domingo (5), quando anunciou uma mudança drástica em sua carreira — o que inclui um visual totalmente repaginado — e o abandono da música gospel para se dedicar de vez ao pop. Nomes como a atriz e humorista Dani Calabresa, a apresentadora Rafa Brites e a atriz Maisa desejaram sorte para a artista, por meio de comentários no Instagram.

"Misericórdia, que linda!", enalteceu a cantora Liniker, em comentário na primeira foto em que Priscilla (ela agora assina apenas com o primeiro nome) aparece com o novo visual, com o cabelo pintado de vermelho. "Uau", elogiou Maisa. Dani Calabresa e Rafa Brites reagiram com emojis de coração.

Reação a críticas

Parte dos fãs reagiu às mudanças com críticas, argumentando que a cantora evangélica estaria abandonado princípios religiosos. Priscilla publicou uma carta aberta para explicar as transformações e ressaltar que está adentrando numa "nova era".

"Sou grata por tudo o que vivi enquanto Priscilla Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz, por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscilla. Queria que me conhecessem como a Priscilla que canta, como eu disse 20 anos atrás. Cantar e não atender expectativas alhelas. Só cantar", afirmou ela.

Tatuagens motivaram críticas

Em junho de 2022, Priscilla Alcântara fez questão de mostrar as tatuagens que ostenta na pele, em apresentação no Rock in Rio, ao lado do rapper Emicida. A jovem de 27 anos — que se destacou ao vencer o reality show "The masked singer Brasil" — foi alvo de ataques, naquele período, depois de revelar uma nova tatuagem, com o desenho de uma garça, na costela.

Não à toa, a artista surgiu no palco com um figurino decotado, usando um vestido de alça para expor a maior parte das tatuagens nos seus braços. "Sabia que tatuagem leva pro inferno, né?", escreveu um dos fãs de Priscilla, em junho deste ano, período em que vários seguidores religiosos da artista a criticaram pelos desenhos na pele.

A resposta aos ataques foi irreverente. Para rebater as críticas, a cantora tatuou a palavra "amor" na parte interna dos lábios. "Eu já vi tanta gente que dizia saber amar, passando reto por quem só queria amor. A incoerência da fé que diz 'deus é amor' e esconde esse deus em nome do 'temor'", publicou ela no Instagram, reproduzindo a letra de uma de suas canções.

