Fotografia Priscilla Buhr lança fotolivro da exposição "Não Reagente", neste sábado (22) Lançamento acontece no Centro Marta Almeida, no Bairro do Recife, às 10h, no sábado, 22 de março

Depois de realizar a exposição "Não Reagente", em 2023, a fotógrafa e artista visual Priscilla Buhr transformou seu trabalho de pesquisa sobre a maternidade, infertilidade e direito das mulheres em uma edição de fotolivro que faz uma releitura da exposição, com lançamento amanhã, no Centro Marta Almeida, no Bairro do Recife, às 10h.

Além do lançamento da publicação - que teve apoio do Funcultura - Governo de Pernambuco - também será promovido um debate de Priscilla com a editora Maíra Gamarra e mediação da produtora Olga Wanderley.

Fotolivro

O fotolivro "Não Reagente" marca uma nova leitura do projeto, reunindo fotografias inéditas e textos que aprofundam as complexas relações entre o corpo feminino e os discursos de poder que o controlam.

A obra questiona as normas sociais que definem a mulher ideal como aquela que se casa, tem filhos e cuida do lar, e desafia essa narrativa ao perguntar: o que acontece quando a maternidade não é uma opção? Como a sociedade vê e trata as mulheres que não podem ou não querem gerar?" E quando a mulher se torna mãe e nega o lugar do apagamento?









Conceito

O fotolivro dialoga com as imagens, em um formato compacto de 12x17 cm, convidadivo ao manuseio e à imersão. A paleta de cores, inspirada no sangue, simboliza a fluidez e a transformação, do sangue vivo ao coagulado, criando uma conexão orgânica com o tema.

A narrativa visual segue uma lógica intensa, alternando entre momentos de silêncio, dureza, suavidade e respiros. A premiada escritora e professora Noemi Jaffe faz o pósfácio da obra. Além das imagens que compuseram a exposição, o livro traz fotografias inéditas, selecionadas a partir do arquivo da artista e de novas produções realizadas ao longo dos últimos dois anos.

Visão da autora

"Olhar para a trajetória do trabalho, construído ao longo de quase 10 anos, foi um redescoberta de mim mesma. E perceber algumas lacunas foi um convite pra criar mais: novos diálogos, novos símbolos", explica Priscilla Buhr.



O livro estará à venda no local por R$ 85, com tiragem limitada de 500 exemplares viabilizada pelo apoio do Funcultura. Após o lançamento, a publicação poderá ser adquirida em livrarias e no site www.priscilla buhr.com.br.



SERVIÇO:

Lançamento do livro "Não Reagente"

Quando: 22 de março de 2025 (sábado)

Onde: Centro de Promoção de Direitos da Mulher Marta Almeida, Rua do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Livro à venda no evento e depois em livrarias indicadas

Valor: R$ 85

Mais informações



