Espólio Priscilla Presley dá fim a disputa sobre herança de Lisa Marie, única filha de Elvis Após a morte da cantora, em janeiro deste ano, a fortuna do rei do rock estava sendo disputada pela família na justiça

Quando Lisa Marie Presley morreu, em janeiro deste ano, foi definido que sua filha, Riley Keough, se tornaria a única administradora da herança do rei do rock.

A decisão não agradou a mãe da única filha de Elvis, Priscilla Presley, que já ajudava a administrar a fortuna e entrou em disputa jurídica com sua neta. De acordo com o TMZ, a briga estaria encerrada, favorecendo a ex-viúva do cantor.

O espólio, que supostamente inclui a mansão Graceland e uma participação na lucrativa Elvis Presley Enterprises, foi disputado no tribunal nesta terça-feira (16), com a presença das equipes legais de Priscila e Riley, que teriam chegado a um acordo.

Desde janeiro, Priscilla estava questionando a validade dos documentos que definiram Riley como única administradora.

Ela alegou que, além de nunca terem sido entregues à ela, os papéis tinham erros na escrita de seu nome, estavam com uma data suspeita, e a assinatura de Lisa Marie parecia "inconsistente com sua assinatura habitual".

Porém, fontes ligadas à imprensa americana contam que a propriedade da Lisa Marie teria pagado uma quantia não revelada à Priscilla para resolver a disputa.

O advogado da viúva de Elvis anunciou o acordo após a audiência, dizendo que: "As famílias estão felizes. Todo mundo está feliz e animado para o futuro".

