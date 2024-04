A- A+

BBB 24 Privacy: Ex-BBB Nizam estreia perfil em plataforma de conteúdo adulto; veja fotos Quarto eliminado do Big Brother Brasil 24 investe em fotos sensuais

Quarto eliminado do BBB 24, Nizam aderiu à venda de conteúdo sensual. O ex-brother criou um perfil na plataforma Privacy e já festeja o sucesso da nova empreitada. “Não tinha divulgado e as pessoas já estavam procurando meu perfil, povo safado!”, brinca Nizam que revelou que tem fetiche em gravar.

“Os conteúdos são exclusivos, pode esperar muitos ensaios diferentes. Tenho vários fetiches”, comentou Nizam ao Portal Gshow. Ele disse que pretende mexer com a imaginação dos assinantes da plataforma.

Nizam, que já foi embaixador de de um aplicativo de relacionamentos e ganhou em dólar para a função, tinha admitido com exclusividade para o gshow que havia possibilidade de ter um perfil em alguma plataforma de conteúdo adulto. "Nunca diga nunca, né? Então, 'nunca diga nunca' é o que eu tenho a dizer, agora", fez mistério na ocasião.

Dias antes disso, Nizam havia sido surpreendido por uma página de fetiche com fotos de seus pés. Ele levou com bom humor, mas não escondeu a estranheza com o interesse geral. "Não imaginei que fosse alcançar essa repercussão, real", garantiu.



Veja algumas fotos:



Veja também

BBB 24 Veja como foi a visita surpresa de famosos na casa do BBB 24, ne quinta (11)