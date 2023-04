A- A+

CELEBRIDADES Problemas no relacionamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy; confira detalhes A cantora, que está com câncer, publicou um vídeo neste domingo (16), atualizando sobre seu estado de saúde

A cantora, atriz e apresentadora Preta Gil, de 48 anos, passa por turbulências na sua vida pessoal nos últimos meses. Diagnosticada com um câncer de intestino no começo do ano, a filha de Gilberto Gil chegou a cancelar seus shows durante o Carnaval devido ao tratamento.

Mais recentemente, os portais de notícias, como o jornal O Dia e a coluna de Leo Dias, têm debatido sobre os bastidores da separação do seu marido, Rodrigo Godoy, após 8 anos juntos.

Desde o final de 2022, o casamento já estava abalado, mas o jogador de basquete e personal trainer decidiu continuar ao lado de Preta para dar suporte na luta contra a doença.

Após a artista passar suas contas bancárias para Flora Gil, atual esposa de Gilberto Gil, Rodrigo teria ficado incomodado e chegou a ir ao hospital visitar sua esposa e pedir as novas senhas.

Por conta disso, Francisco Gil, primogênito de Preta Gil, se incomodou com as atitudes do seu padrasto e começou a evitar ficar perto da mãe no mesmo espaço que Rodrigo.

Na última quarta-feira (13), o professor de educação física foi encontrado em um bar do Rio de Janeiro. Em seguida, enquanto ele viajava para São Paulo, foi flagrado com outra mulher, a antiga estilista da influencer.

Diante da situação, Gominho, amigo próximo da cantora, pediu demissão na rádio em que trabalha, em Salvador (BA), para morar e dar suporte para a amiga.



