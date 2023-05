A- A+

Artesanato Prodarte abre inscrições para artesãos interessados em expor na 23ª Fenearte Estande institucional do programa no evento conta com 20 vagas

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte) abriu inscrições, nesta terça-feira (2), para artesãos que querem expor na 23ª Fenearte, que será realizada de 5 a 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Serão disponibilizadas 20 vagas no estande institucional do programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de maio, de forma gratuita, na sede do Prodarte, que funciona no térreo da Prefeitura do Recife.

No momento da inscrição, que deve ser feita pessoalmente pelo artesão ou por representante legal, também serão entregues entre três e cinco produtos artesanais. As peças serão submetidas à avaliação da curadoria do Prodarte.



A divulgação do resultado com os nomes selecionados está prevista para o dia 17 de maio, na sede do programa e no perfil do Instagram do Programa Empreende Recife.

