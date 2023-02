Produção erra com áudio vazado e entrega Bruna Griphao para rivais no BBB 23

A- A+

Uma "falha" na Central do Líder do BBB 23 expôs Bruna Griphao para os seus adversários. A sister decidiu usar o “Espia BBB” para escutar a conversa de Sarah Aline e Gabriel Santana no Quarto Fundo do Mar. Acontece que os dois ecutaram o momento em que o Espia começou. “Eu vou falar poucas ideias, pq né, pra não… O ‘bagulho’ tava no quarto lá, aí aconteceu o ‘bagulho’ da galera se ligar no áduio lá”, desabafou. Neste momento, a câmera mudou para o Quarto Fundo do Mar, interrompendo a conversa entre os brothers.

Pouco tempo depois, Bruna Griphao questiona Gabriel Santana sobre como sabiam que o “Espia BBB” estava ligado. “A gente ouviu um eco. A gente tava falando e ai do nada, eu ouvi a minha voz: ‘Gabriel’, ‘Gabriel’, ‘Gabriel'”, esclareceu.

No cômodo, Sarah Aline e Gabriel Santana estavam analisando os votos da casa após escutarem um som suspeito.”Put* merda, tão escutando a gente lá em cima”, suspeita a psicologa. “Eu tô achando que tão. Se vocês tão ouvindo a gente, um beijo”, afirmou o ator, que começou a cantar a música “Quem quer Pão”, de Xuxa.

Bruna Griphao foi até o Confessionário reclamar com a produção do programa, afirmando que se sentiu prejudicada e pedindo mais cards na Central do Líder.

