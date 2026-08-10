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CINEMA Produções musicais são destaques na programação de agosto e setembro nos cinemas do Brasil Títulos com Green Day, Katseye e Katy Perry estão entre as estreias

Entre agosto e setembro, as salas de cinema do Brasil promovem uma programação voltada aos fãs de música. As sessões das produções musicais serão exibidas em dias específicos da semana, com a curadoria reunindo artistas de diferentes gêneros, explorando desde o rock até o k-pop.

"Nimrods: A Green Day Comedy"

O filme "Nimrods: A Green Day Comedy", produzido pelo Green Day, que ganha sessões nos dias 11 e 16 de agosto, é inspirado nos anos iniciais de carreira do trio formado por Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt. A obra retrata a viagem da banda de Tommy (Mason Thames, ‘’O Telefone Preto’’) de Kansas City até Los Angeles, com a intenção de chegar a tempo de (supostamente) abrir o show do Green Day na véspera de ano-novo.

''Katseye: Wild Hearts''

Nesta quarta-feira (12), a produção cinematográfica do grupo feminino Katseye, chega nas telonas antes do lançamento do terceiro EP, ''WILD'', que será lançado nas plataformas de áudio no dia 14 de agosto.

O longa ''Katseye: Wild Hearts'' mostra um material inédito de bastidores, entrevistas e vídeos enviados pelos fãs, acompanhando as seis integrantes: Sophia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel e Jeung Yoonchae. O filme do grupo também tem sessões nos dias 15 e 16 de agosto.

''Cortis Put Your Phone Down Live Viewing''

Essa é a oportunidade de assistir uma transmissão ao vivo do seu artista favorito na telona. O quinteto sul-coreano formado por Martin, James, Juhoon, Seonghyeon e Keonho se apresenta nesta sexta-feira (14), diretamente do YouTube Theater, na Califórnia, Estados Unidos.

Os fãs de Cortis que tiverem nas salas de cinema durante a transmissão conferem cerca de 30 minutos de conteúdo exclusivo dos bastidores do grupo sul-coreano.



''Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris''

Em setembro é a vez de Katy Perry chegar nas salas de exibição brasileiras. Com os shows esgotados na Accor Arena, em Paris, em novembro de 2025, a cantora pop apresenta um espetáculo visual assinado pelo cineasta Paul Dugdale, conhecido por dirigir documentários musicais e eventos globais ao vivo, como ''Taylor Swift Reputation Stadium Tour''.

A produção de Perry estreia no Brasil dia 2 de setembro e ganha uma sessão extra no dia 5 de setembro. A gravação dessas apresentações da turnê mundial contou com mais de 60 ângulos de câmera diferentes, pensando na experiência voltada para a grande tela.

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