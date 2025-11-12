A- A+

TELEVISÃO Produtor da TV Globo é agredido durante gravação em Brasília O episódio foi alvo de uma matéria no Jornal Nacional que foi ao ar nesta terça-feira, 11

O produtor e repórter Afonso Ferreira, da TV Globo Brasília, foi agredido enquanto investigava um esquema suspeito em frente a uma agência do INSS.



Ele apurava casos de "puxadores", pessoas que se apresentam como intermediários prometendo agilizar o processo de obtenção de benefícios previdenciários

URGENTE! Produtor da TV Globo é agredido na porta do INSS em Brasília após questionar possíveis "puxadores" na porta da instituição. #JN #Globo #INSS pic.twitter.com/V7c5ids3w5 — Brenno (@brenno__moura) November 11, 2025

Sem se identificar como produtor da TV Globo, Afonso conversa com uma mulher que lhe apresenta as supostas facilidades, sem ela saber que estava sendo gravada.



No dia seguinte, ele retorna ao mesmo local e tenta entrevistar a "puxadora", mas ela nega oferecer o serviço e, tapando o rosto, vai em direção a um homem que usava um paletó claro. Ao perceber que se tratava de uma reportagem, o homem começa as agressões.





O episódio foi alvo de uma matéria no Jornal Nacional que foi ao ar nesta terça-feira, 11. Na matéria, a TV Globo diz que a equipe de reportagem procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O agressor não tinha sido identificado até a veiculação da matéria na TV.



