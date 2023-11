Produtor de Hollywood morre após passar mal ao volante; filho estacionou carro e chamou socorro

A- A+

Um dos mais bem-sucedidos produtores de Hollywood morreu, esta semana, aos 44 anos, após sofrer uma emergência médica enquanto dirigia por uma rodovia da Califórnia. As circunstâncias da morte de Kevin Turen foram reveladas ao site TMZ pelo pai e por um amigo do profissional.

De acordo com Edward Turen, seu filho estava no veículo com o seu neto, de 10 anos. O produtor havia acabado de buscar o seu herdeiro num torneio de tênis, no domingo. Os dois seguiam para casa quando a tragédia ocorreu. Edward Turen e Michael Heller contaram ao site que Kevin sofreu uma emergência médica dentro do seu Tesla, que estava no piloto automático.

Ao ver que a condição do pai, o menino de 10 anos assumiu a direção do veículo e conseguiu estacioná-lo num acostamento antes de ligar para o 911, o serviço de socorro nos Estados Unidos. Kevin foi levado às pressas para um hospital da região, mas não resistiu.

As autoridades ainda aguardam o resultado de exames para atestar a causa da morte. Edward Turen e Michael Heller negaram que drogas ou álcool tenham contribuído para o falecimento.



Cofundador da Little Lamb Productions, Kevin Turen tornou-se um dos principais produtores de Hollywood na atualidade ao trabalhar em séries como "Euphoria" e "The Idol", da HBO. Ele também atuou na produção de filmes da Netflix, como Malcolm & Marie, estrelado por Zendaya.

O produtor também estava à frente da franquia X, em produções como Pearl e X - A Marca da Morte. O terceiro filme, MaXXXine, tem estreia prevista para 2024.

