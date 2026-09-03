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MÉXICO Produtor de TV mexicano é preso após descumprir decisão judicial em caso de abuso contra cantora Luis de Llano, ex-produtor da Televisa, foi condenado por dano moral e violência sexual e afetiva contra a cantora, que afirma ter sido vítima de abuso aos 14 anos

O produtor de televisão mexicano Luis de Llano foi detido nesta quarta-feira na Cidade do México após se recusar a cumprir diferentes sanções determinadas pela Justiça em um processo envolvendo a cantora Sasha Sokol, ex-integrante do grupo Timbiriche. Segundo a Secretaria de Segurança da Cidade do México, De Llano deverá passar 15 horas preso por ordem de um tribunal superior da capital.

A detenção ocorreu depois que o produtor não cumpriu determinações judiciais, entre elas a obrigação de apresentar um pedido público de desculpas a Sasha e realizar uma reparação financeira.

De Llano trabalhou durante anos na Televisa e era produtor do Timbiriche na década de 1980, quando o grupo estava entre os nomes de maior sucesso da música latino-americana.

Denúncia de Sasha Sokol

Em 2022, Sasha Sokol denunciou que havia sido vítima de uma relação abusiva com De Llano quando tinha 14 anos. Na época, o produtor tinha 39 anos e trabalhava com o grupo.





O caso foi levado à esfera cível, e De Llano foi considerado culpado por dano moral e violência sexual e afetiva por um tribunal da Cidade do México. A decisão foi ratificada em 2025 pela Suprema Corte.

Antes da denúncia, veículos de comunicação haviam tratado a relação entre Sasha, então menor de idade, e o produtor como um relacionamento amoroso. Depois que a cantora tornou o caso público, os dois reconheceram que haviam se envolvido, mas Sasha passou a descrever a relação como um abuso.

“Desde os 14 anos, quis acreditar que fui responsável pelo que aconteceu. Hoje compreendo que minha única responsabilidade foi ficar em silêncio”, escreveu a cantora em 2022. Atualmente, Sasha Sokol tem 56 anos.

Nas últimas semanas, Sasha afirmou que De Llano ainda não havia apresentado o pedido público de desculpas determinado pela Justiça. O produtor, segundo o relato, alega questões legais para adiar o cumprimento da medida.

A Secretaria de Segurança da Cidade do México informou que a detenção ocorreu na tarde desta quarta-feira e que a ordem judicial determinou 15 horas de prisão.

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