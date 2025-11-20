A- A+

SHOW Produtora cancela show de Kanye West em São Paulo após perda de autorização em Interlagos Empresa afirma que decisão da administração pública e clima político na cidade inviabilizaram o evento

A Holding Entretenimento & Networking informou nesta quinta-feira, 20, que o show do rapper Kanye West (Ye), previsto para ocorrer em 29 de novembro de 2025, em São Paulo, foi cancelado.



Segundo a produtora, apesar de cachê, taxas do Autódromo de Interlagos e demais despesas já terem sido pagos, a autorização de uso do espaço foi “revogada unilateralmente” pela administração pública.

A empresa afirma que questões políticas também inviabilizaram a realização do espetáculo na capital paulista.



Como mostrou O GLOBO, o prefeito Ricardo Nunes ( MDB) declarou, logo após o comunicado confirmando o show do artista no final de novembro, que ninguém que faça apologia ao nazismo iria tocar ou cantar "nem uma palavra" em equipamento público da prefeitura.





— Em equipamento público da prefeitura, ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar ou cantar nem uma palavra. Nós não aceitamos e vamos fazer tudo o que for necessário e preciso para que a gente não permita que ninguém que faça apologia ao nazismo tenha qualquer tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo — declarou o prefeito na última segunda-feira (10).

A produtora declarou que continuará trabalhando para manter o show no Brasil e que busca outra cidade “que ofereça abertura para o espetáculo e valorize a cultura urbana”.



Uma nova data e local devem ser anunciados em breve.

De acordo com a produtora, os ingressos já comprados seguirão válidos para a futura apresentação. Quem preferir poderá solicitar reembolso integral.



As instruções para devolução dos valores serão enviadas aos compradores por e-mail ou WhatsApp nas próximas 24 horas.

