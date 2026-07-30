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Vídeo Produtora revela como Anitta protagonizou a história contada no audiovisual de "Equilibrivm II" Com linguagem de cinema, minifilme mobilizou uma equipe de 220 pessoas em quatro dias intensos de gravação

Difícil imaginar que temas tão complexos como fé, cura e saberes ancestrais pudessem caber tão harmonicamente em um projeto audiovisual com pouco mais de 30 minutos.

Num tempo em que a agilidade fragmentada das redes sociais demanda brevidade, Anitta apresenta a segunda parte do projeto “Equilibrivm” embalada pelo vídeo narrado como minifilme em que uma história é contada do início ao fim.

É a partir de uma desilusão amorosa, apresentada inicialmente sob a estética de Carmen Miranda, que a cantora carioca começa uma jornada profunda de autoconhecimento, com muita orientação divina, que se sustenta ao longo de todo o vídeo. Música e dança se misturam a cores potentes e à atmosfera ritualística.

Tudo se encaixa, construindo uma narrativa com o auxílio de vários elementos da cultura popular brasileira. Vale lembrar que a sequência do álbum conta com participações de músicos que representam os mais diferentes gêneros, como Mart’nália, MC Tha, Alceu Valença, Letícia Fialho, Maria Bethânia, Grupo Ofá, Mestrinho e tantos outros.

Mas para tanta informação ser desenvolvida em vídeo, a produção assinada pela Ginga Pictures, encabeçada por Felipe Britto e Mel Chapaval, levou em consideração a formação de um time plural, que contou com 220 pessoas envolvidas em uma produção preparada em curto espaço de tempo.

“Ela (Anitta) abre um grupo, coloca algumas pessoas que são importantes, manda todas as ideias, a gente forma o time e apresenta o caminho. Fizemos isso no começo de julho”, relembra Felipe, que contou com o tempo desafiador de quatro dias de filmagem mais seis de pós-produção.

Um ritmo intenso, mas já familiar devido aos mais de dez anos em parceria com a artista. “Ela enxerga muito a música e cada música ela tem referências visuais na cabeça, desde a cor até a sensação da luz”, complementa.

À medida que as canções eram estruturadas (ou não), as mensagens no WhatsApp não paravam. “‘Essa música é sobre isso, e eu quero com a luz assim, eu quero no estúdio, ou essa não, que será em uma cachoeira’. E por aí vai”.

“Às vezes, acordava de madrugada e havia 50 mensagens com as referências de tudo, de figurino, luz, locação. E esse é o nosso trabalho de executar da melhor maneira possível”, completa.

Por tratar de temas ainda pouco explorados pelos próprios brasileiros, como as religiões de matriz africana e as mensagens dos povos originários, a Ginga se cercou de um grupo multidisciplinar, que conhecesse bem os símbolos inerentes expressos nas vestimentas e na maquiagem, por exemplo, evitando abordagem exótica ou caricata.

O projeto também tem assinatura de Nídia Aranha na direção criativa, que colaborou também com Felipe Sassi e Nico Mascarenhas na direção geral. Já Daniel Ueda responde pelo styling, que coassina, ao lado de André Philipe, os looks da produção.

Com menos de uma semana de lançamento, o resultado do vídeo já mostra os expressivos sete milhões de visualizações só na página de YouTube da cantora.

“Ela bancou muito essa ideia de querer fazer desse jeito (em filme). Obviamente que no Instagram ela tem postado trechos pequenos, mas acho que isso leva o público para assistir ao filme completo. A taxa de abandono é mínima, quase zero”, comemorou Felipe, já avaliando o formato dentro do mercado pop.

“Gosto disso, a gente na produtora faz muito cinema, trabalha muito com entretenimento e faz muitos conteúdos para plataforma, mas acho que hoje em dia precisa ter um artista desse porte, como Anitta, Madonna e Beyoncé, que tenha coragem e um trabalho coeso, que segure o público”, reflete.



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