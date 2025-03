A- A+

Produtores de "Homem-Aranha" e "Harry Potter" realizarão novo filme de 007 A nomeação de Amy Pascal e David Heyman é o primeiro passo no plano da Amazon de relançar a franquia do espião britânico

Os produtores das franquias cinematográficas "Homem-Aranha" e "Harry Potter" serão responsáveis pelo próximo filme de James Bond, anunciou a Amazon MGM Studios nesta terça-feira (25).

A nomeação de Amy Pascal e David Heyman é o primeiro passo no plano da Amazon de relançar a franquia do espião britânico, após assumir seu controle criativo no mês passado.

Os produtores devem desempenhar um papel importante na decisão de quem substituirá o ator Daniel Craig como o estiloso agente do MI6, assim como na escolha do novo diretor e na definição do cronograma da produção.

A chefe de cinema da Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti, disse que a dupla deverá "entregar ao público global uma narrativa que mantenha elevado o impecável legado deste amado personagem".

Pascal, que esteve à frente da Sony Pictures, é conhecida pelo seu trabalho em diversos filmes do "Homem-Aranha", incluindo as recentes produções protagonizadas por Tom Holland.

A franquia de Bond não é novidade para ela. Sob seu comando, a Sony lançou "007 - Cassino Royale", "007 - Quantum of Solace" e "007 - Operação Skyfall".

Heyman, que é britânico, produziu as oito adaptações cinematográficas dos livros de "Harry Potter", de J.K. Rowling. Seu currículo inclui ainda créditos como "Gravidade", "Barbie" e os filmes de "Paddington".

O anúncio também alimenta a crescente especulação sobre quem será o próximo James Bond, um dos personagens mais famosos da história do cinema. Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill e Theo James estão entre os candidatos para substituir Daniel Craig.

Em 2022, a Amazon comprou o estúdio de Hollywood MGM, que detinha os direitos de distribuição do extenso catálogo do agente 007.

No entanto, foi somente no mês passado que o grupo concretizou um acordo com Michael Wilson e Barbara Broccoli para assumir o controle criativo. O acordo foi selado na segunda-feira.

A família Broccoli, que cuidou com zelo da franquia desde "O Satânico Dr. No", de 1962, insistiu em preservar a integridade do personagem e da marca Bond, e resistiram a produções derivadas e licenças que muitos especialistas da indústria preveem com a aquisição da Amazon.

"James Bond é um dos personagens mais icônicos na história do cinema", disseram Pascal e Heyman em um comunicado conjunto.

"É uma honra continuar no caminho de Barbara Broccoli e Michael Wilson, que fizeram filmes tão extraordinários, e estamos empolgados em manter vivo o espírito de Bond enquanto ele embarca em uma nova aventura", acrescentaram.

