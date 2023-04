Produtores pernambucanos e MC de SP lançam álbum "Cabeça de Águia"

A- A+

O trio formado pelos produtores musicais pernambucanos DeCo N. e Dezcoma e o MC de São Paulo C. Mendes estreia, nesta sexta-feira (31), o álbum "Cabeça de Águia". Trazendo elementos do universo do beatmaker e do mestre de cerimônias com influências da cultura eletrônica e dos grandes centros urbanos, o disco já está disponível nas plataformas de música via selo Alea Experimental/YB Music.



"Cabeça de Águia" aposta na estética sonora ambientada na relação do indivíduo com a cidade enquanto sujeito social. Questões como "Quanto custa seu tempo?", "O que é poesia para os seus ouvidos?" e “Afrofuturismo é quando um preto vira Deus?” são trazidas por C. Mendes à partir da sua vivência pessoal.

"O negro em diáspora, as situações do cotidiano que são pequenas e gigantes ao mesmo tempo, reflexões a cerca do que se cria e do que se vende; e todos os outros pontos levantados pelas letras são fins e começos de um mesmo exercício de criação e reflexão livre e organizada.", explicou o MC C. Mendes.

O álbum que conta com uma intro e oito faixas autorais, incluindo o single homônimo, e tem como fio condutor a cultura eletrônica e suas várias vertentes, passando pelo Rap, Boom Bap, Ambient, Trap, Dub e LoFi. Os beats se somam às rimas afiadas de Mendes, centradas na cultura preta do subúrbio das grandes cidades.



Com forte influenciados no universo beatmaker/rap, o álbum entrega uma sonoridade eletrônica por meio dos sintetizadores e samplers que são as bases das harmonias e melodias deste trabalho. "Nós nos debruçamos na investigação de samples e trabalhamos a manipulação e modelagem de sintetizadores; e esses processos, somados às rimas de C. Mendes caracterizam toda a estrutura sonora do trabalho,", explicaram os produtores DeCo N. e Dezcoma.

