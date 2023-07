A- A+

Produtos "Barbie" pintam o mundo de rosa; filme estreia nesta quinta-feira (20)

Chinelos, patins, escovas de dentes, máscaras faciais, roupas para bonecos e humanos, brinquedos infláveis para piscina. Os produtos inspirados no filme "Barbie", que estreia nesta quinta-feira (20) no Brasil, coloriram todo o planeta de rosa.

Uma tendência que parece ser apenas o começo, já que a Mattel concedeu mais de cem licenças para acompanhar este projeto adiado várias vezes desde 2009.

O grupo americano capitaliza este acontecimento com a assinatura de todo o tipo de contrato desde moda e produtos de beleza até acessórios.

Gap, Microsoft (Barbie XBox), Forever XXI, Ulta Beauty, Hot Wheels (marca Mattel), Chevrolet e Progressive (seguros) são alguns dos muitos selecionados. Fechou acordo até mesmo com seu concorrente Hasbro para produzir o jogo Monopoly Barbie. Em troca, a Mattel produzirá uma edição com os Transformers do jogo de cartas Uno.

"Há trinta anos cubro este setor e nunca vi nada parecido. A Barbie está em todos os lugares!", disse à AFP Paul Dergarabedian, analista de comunicação da empresa especializada Comscore.

"Barbie é feita sob medida para o marketing. É perfeita porque é um brinquedo, um produto e além disso, um estilo de vida e uma cor", acrescenta.

A cor é o rosa em todas suas tonalidades, com uma predileção pela referência Pantone 219 C, com fluorescentes. A quantidade de tinta rosa utilizada nos cenários do filme chegou a provocar uma escassez a nível mundial, contou uma funcionária da produção.

O modo de vida é o "Barbiecore", com cores cítricas e um estilo inspirado nos anos sessenta - Barbara "Barbie" Millicent Roberts, seu nome real, nasceu em 1959 - sem esquecer uma casa inspirada na 'casa do sonhos'.

Campanha irresistível

De fato, há uma casa verdadeira em Malibu. É oferecida por Ken na plataforma Airbnb e será gratuita durante duas noites para a estreia do filme, enquanto Barbie estiver ausente.

"Mattel e Warner criaram uma campanha incrível. É irresistível", disse Dergarabedian, que prevê uma arrecadação de ao menos 75 milhões de dólares (362 milhões de reais na cotação atual) somente nos Estados Unidos durante o primeiro fim de semana.

"Esse é fim de semana da 'Barbie'", afirma.

O filme, de quase duas horas, estreia ao mesmo tempo que "Oppenheimer", de Christopher Nolan, considerado o pai da bomba atômica. Um embate que as redes sociais batizaram como "Barbenheimer".

"Isto não tem precedentes. Aumenta o potencial para estes dois filmes únicos que aproveitam o fenômeno", explica Dergarabedian, que recorda que será o segundo final de semana de sucesso de bilheteira de "Missão impossível", a melhor estreia da série nos Estados Unidos.

O prestigioso elenco de Barbie contribui para as expectativas: Margot Robbie é Barbie, Ryan Gosling é Ken, e estão acompanhados por America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae e Will Ferrell. Greta Gerwig é a coautora do roteiro, com Noah Baumbach, e dirigiu o filme.

A distribuição e a equipe de filmagem somam cinquenta indicações aos Oscar, e oito estatuetas, segundo a Warner.

Para a trilha sonora, a produção também não economizou nos nomes: Dua Lipa, Lizzo, The Kid Laroi e o duo Nicki Minaj-Ice Spice (com Aqua) interpretando o sucesso "Barbie girl" do grupo dinamarquês de 1997.

Na época, a Mattel o processou por violação do direito de patente e reprovou a sexualização de sua boneca.

Esta não foi a única polêmica desde sua criação assim como do filme, proibido no Vietnã por cenas consideradas pró-chinesas que terão que ser desfocadas nas Filipinas.

Na França, o cartaz do filme tem provocado reações pelo que alguns consideram uma alusão sexual. Segundo o Hollywood Reporter, o uso de uma expressão muito popular e com duplo sentido é voluntário.

