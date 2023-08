A- A+

Cinema Produzido no Agreste de Pernambuco, documentário "Cabocolino" ganha destaque em festivais Premiado em mostras importantes no Brasil, o filme também ganhou projeção internacional, sendo finalista do 8º Festival Internacional de Curtas Metragens de Sakarya, na Turquia

Um filme produzido no Interior de Pernambuco tem se destacado em festivais de cinema do Brasil e do exterior. O documentário “Cabocolino” venceu recentemente a Mostra de Filmes Universitários do 51º Festival de Cinema de Gramado e ficou em segundo lugar no I Festival de Curtas Flávio Migliaccio – FESTFLÁVIO, que aconteceu no último final de semana. Além do destaque nacional, o filme também tem participado de mostras no exterior, a exemplo do 8º. Festival Internacional de Curtas Metragens de Sakarya, na Turquia, onde esteve entre os finalistas, em 2022.

Dirigido por João Marcelo Alves, egresso do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, a produção também contou com Alexandre Taquary (produtor-executivo; roteirista; som direto) e Marlom Meirelles (fotografia; roteiro; edição e montagem), todos realizadores do Agreste pernambucano. O documentário contou com patrocínio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Lei Aldir Blanc.

Sobre o documentário

Em 15 minutos de filme, “Cabocolino” retrata a vida do mestre “Seu João de Cordeira”. O protagonista apresenta um pouco da ancestralidade, a ecologia, o meio ambiente do homem e seu habitat, sua crença e seus valores, numa narrativa carregada de sonhos, sons, cores, movimentos e dança.

O agricultor aposentado e artista da cultura popular que ainda faz suas acrobacias como se fosse uma criança, luta para manter viva a tradição do Bloco de Caboclinhos do Sítio Melancia em João Alfredo, no Agreste pernambucano. “Ele é uma resistência para manter viva essa tradição do caboclinho. Seu João é como uma vela mostrando no Agreste de Pernambuco que a cultura indígena sobrevive e está presente”, disse João Marcelo Alves.

Da universidade para o cinema

O curta-metragem compõe o trabalho de conclusão apresentado por João Marcelo Alves no curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da UFPE, em Caruaru. O tema surgiu quando o diretor encontrou Seu João em João Alfredo.

“Eu trabalhei um período em João Alfredo e em um domingo de Carnaval, com o asfalto pegando fogo, o bloco de caboclinho dele dobrou a esquina e ele, na época com 75 anos, estava dando cambalhota no meio dos jovens e me impressionou. Eu pensi ‘esse cidadão está ligado na tomada’. Tentei falar com ele mas não consegui”, brincou. Depois de receber uma atividade na faculdade para fazer uma entrevista, ele voltou para João Alfredo para procurar Seu João. Esse trabalho, gravado na pandemia, se desdobrou no projeto de conclusão que veio a se transformar no documentário.

Enredo de fé e cultura

O roteiro do documentário narra a história do avô de Seu João devido à seca migrou para a cidade de Juazeiro do Norte-CE e conviveu muito próximo ao Padre Cícero. Ao falecer, o Padre Cícero o enterrou, segundo “Seu João de Cordeira”, em um solo sagrado. O personagem tinha um sonho de prestar uma homenagem ao seu avô em Juazeiro do Norte-CE. O documentário traz essa jornada de fé, de lutas, de cultura e traz a simplicidade de um guerreiro em homenagear o seu antepassado.



João Marcelo conta que o mestre fez algumas exigências para participar do documentário, A primeira, que os dois amigos dele aparecessem no filme: Irineu e Severino, da banda de pífano. Em segundo lugar, que aparecessem os brincantes do bloco e a terceira era fazer uma acrobacia chamada de “coqueiro”.

Transportar por mais de 550km as sementes do Tambor (Enterolobium contortisiliquum), árvore que no filme toma forma de mais um personagem e faz a conexão, entre a morte do seu avô ocorrida em um passado distante e o plantio dessas sementes na atualidade em um local que abriga os restos mortais do seu antepassado.



Premiações e menções honrosas:



MELHOR FILME UNIVERSITÁRIO - 51º. FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO – CONEXÕES GRAMADO FILM MARKET – VI MOSTRA DE FILMES UNIVERSITÁRIOS – 11 a 19 de agosto de 2023.

MELHOR CURTA DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO - FESTIVAL DE CINEMA DE VASSOURAS – 16 a 24 de junho de 2023 – Vassouras RJ

MELHOR FILME, JURI OFICIAL E JURI DA CRÍTICA e MELHOR TRILHA SONORA - 21 NOIA Festival do Audiovisual Universitário- 10 a 18 de março de 2023 – Fortaleza CE

OFFICIAL SELECTION - 6th INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2023 -01 a 06 de janeiro de 2023 - Kerala INDIA- 2023

MENÇÃO HONROSA - 13º. FESTIVAL DE CINEMA DE TRIUNFO – de 03 a 10 de dezembro de 2022 – Triunfo PE – Brasil

MELHOR FOTOGRAFIA – MELHOR DESENHO DE SOM E MENÇÃO HONROSA - 17º. Festival de Audiovisual COMUNICURTAS, Mostra Nacional de 03 de dezembro a 09 de dezembro de 2022, Campina Grande PB - Brasil

PREMIAÇÃO PANORAMA BRASIL MELHOR FOTOGRAFIA; MELHOR DESENHO DE SOM - 7º. CURTA COREMAS, de 01 a 04 de dezembro de 2022, Coremas PB - - Brasil

MENÇÃO HONROSA - CINEALTER Festival de Cinema Latino Americano de Alter do Chão, 03 a 06 de novembro de 2022. Alter do Chão, Santarém PA - Brasil (2022).

MENÇÃO HONROSA - Student World Impact Film Festival –13 a 19 de novembro de 2022 - Nova York EUA (2022)

MELHOR DOCUMENTÁRIO - 45º. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – INTERCOM UFPB 2022 – de 05 a 09 de setembro de 2022 – Universidade Federal da Paraíba -João Pessoa PB – Brasil

MELHOR DIREÇÃO: João Marcelo - FOLIA -Festival de Cinema Universitário - 04 a 07 de agosto de 2022 - Cidade de Goiás GO, 2022 – Brasil

.

MELHOR DOCUMENTÁRIO – 22º. Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste - EXPOCOM Nordeste - 18 a 20 de maio de 2022 – UCSAL Universidade Católica de Salvador - Salvador BA – Brasil

SELEÇÃO OFICIAL - 33º. Curta KINOFORUM – Festival Internacional de Curtas de São Paulo- Brasil -2022.

SELEÇÃO OFICIAL - 25ª. MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES MG -- Brasil – Panorama-2022;

FINALISTA – 8º. Festival Internacional de Curtas Metragens de Sakarya – Turquia – 2022;

SELEÇÃO OFICIAL - FALA SÃO CHICO – Festival de Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul SC - Brasil -2022;

MELHOR FILME E FOTOGRAFIA na Mostra Agreste - 9º. Festival de Cinema de Caruaru – 21 a 27 de agosto de 2022 – Caruaru PE Brasil.

