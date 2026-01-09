A- A+

bbb26 Professora da rede estadual e influenciadora: pernambucana está na Casa de Vidro do BBB26 Maxiane Rodrigues vive em Carpina

Uma pernambucana de 32 anos, natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, está entre as participantes da Casa de Vidro do BBB26.



Maxiane Rodrigues vive em Carpina, é professora de História do Ensino Médio na rede estadual de ensino, pós-graduada em História do Nordeste e também atua como influenciadora digital.

“Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, afirma.



Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.

A candidata foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde, mas, apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa.



“Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”, destaca Maxiane, que diz não ter medo de ser cancelada.



“Sempre fui tachada de performática, mas esse é o meu jeito de ser”, destaca.



A pernambucana está na Casa de Vidro em um shopping na Bahia com outros participantes do Nordeste. Ela concorre a uma vaga no programa com a alagoana e terapeuta ocupacional Rafaella, de 29 anos.

Dinâmica

A partir desta sexta-feira (9), o público passa a conhecer os 20 candidatos que disputam uma vaga no grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro, instaladas em diferentes regiões do Brasil:

São Caetano do Sul (SP);

Brasília (DF);

Porto Alegre (RS);

Salvador (BA);

Manaus (AM).

Por meio de voto no Gshow vão ser escolhidos um homem e uma mulher de cada região. No domingo (11), antes do Fantástico, serão anunciados os participantes escolhidos para entrar no reality.

Além de Maxiane e Rafaella, também estão na Casa de Vidro do Nordeste e disputam a preferência do público o baiano e produtor cultural Leandro, e Marcelo, médico do Rio Grande do Norte.

Os integrantes dos grupos Veteranos e Camarote não participam das Casas de Vidro. Os nomes desses participantes serão divulgados oficialmente na estreia do BBB 26, no dia 12 de janeiro.

