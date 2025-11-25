A- A+

Literatura Professora de Olinda lança livro que ajuda as crianças a reconhecer o racismo nas brincadeiras Publicação literária aborda a identidade e representatividade negra durante a infância

Uma professora da rede pública de ensino de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, lançará o livro infantil Tóin-tóin neste sábado (29), às 15h.

Na obra, a autora Fabiana Maria conta a história de uma menina negra para discutir identidade e representatividade na infância.

O lançamento ocorre na Comunidade Quilombola Xambá, em Olinda, durante o encerramento das atividades do Mês da Consciência Negra, com distribuição gratuita de 3 mil exemplares para escolas públicas, bibliotecas comunitárias e projetos sociais do Recife, da Zona da Mata Norte e do Sertão de Pernambuco.

Ao longo da narrativa, Tóin-tóin percebe que as bonecas usadas nas brincadeiras de sua aldeia não têm os seus traços no tom de pele e na textura dos cabelos.

A partir desse estranhamento, a personagem inicia uma jornada de autoconhecimento ligada à história familiar, à oralidade e à memória coletiva da comunidade.



Voltado para crianças de 8 a 10 anos, o livro poderá ser utilizado em projetos pedagógicos que tratem de diversidade e construção de identidade.



Com 44 páginas, a publicação conta com obras da artista visual Sil Karla, autodidata, filha de baiana e pernambucana, residente em Olinda há mais de 20 anos.

Premiada na Cow Parade Recife (2017) e na mostra internacional Art Freedom (Paris, 2019), Sil utiliza tinta acrílica e giz pastel em telas e suportes variados, tendo como foco a representação da estética afro-brasileira, especialmente no cabelo crespo enquanto forma e volume.

Sobre a autora

Fabiana Maria é pedagoga formada pela Universidade de Pernambuco (UPE), com especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais (IFMG).

A escritora é cofundadora do Cineclube Bamako (2012), primeiro cineclube pernambucano dedicado à exibição de filmes africanos e da diáspora negra, e também realizou os documentários Cabelos de Redemoinhos (2018), Joab Jó Malungo Jundiá - Mestre de Capoeira Angola (2022) e Do Mukumbuko ao Mikoko (2025), além de autora do livro infantil Cabelos de Redemoinhos (2022).

O projeto foi financiado pelo Funcultura, programa estadual de apoio à economia da cultura da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco. A obra ainda terá audiolivro gratuito, ampliando o acesso para diferentes perfis de leitores.

A iniciativa é realizada com incentivo da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura. Além da edição impressa, haverá audiolivro gratuito e o evento contará com intérprete de Libras.

