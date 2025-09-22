Professora de samba, problema na fantasia, mega hair: os bastidores da coroação de Virginia Fonseca
Influencer recebeu a coroa das mãos de Paolla Oliveira no último fim de semana na quadra da escola, em Duque de Caxias
Virginia Fonseca, enfim, foi coroada a nova rainha de bateria da Grande Rio para o carnaval do ano que vem. A influencer foi recebida no sábado (20) com festa (e muito samba) na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no dia em que também estava marcada a final que definiria o hino da agremiação no próximo desfile. Lá, ela recebeu a coroa das mãos de Paolla Oliveira, que manteve o título até 2025.
“Hoje começa uma nova etapa na minha vida e acredito que é a mais desafiadora”, disse a influencer pouco tempo antes de entrar na quadra.
Stylist de Virginia, Rodolpho Rodrigo mostrou um pouco de como foi a preparação da empresária para se mostrar aos integrantes da agremiação que estavam reunidos no local. “Virginia é beleza, força e intensidade, e cada detalhe foi pensado para traduzir esse poder em looks”, disse ele em uma publicação.
Pouco tempo antes de entrar na quadra, Virginia ainda foi acompanhada pela sua professora de samba, a ex-passista Luciene Santinha. “Estou ensaiando desde junho com a Santinha. Ela viaja pra onde eu estiver. Estou muito focada. Quero entregar presença, estar presente em tudo”, disse a influencer em uma entrevista ao gshow.
A influencer entrou na quadra de mega hair. Em determinado momento, Virginia até afirmou que estava se achando “gostosa”. Mas nem tudo foram flores: uma franja do vestido que ela estava usando se soltou enquanto uma outra também apresentou defeito. A equipe precisou se desdobrar para resolver o problema antes da estreia no palco.
Virginia prometeu melhorar o seu samba até o carnaval. Apesar dos pedidos, Virginia foi alvo de críticas e memes nas redes sociais. Um vídeo com cortes da coreografia dela viralizou na internet e rendeu muitos comentários no Instagram.
“A Alcione pediu tanto para não deixar o samba morrer! Como vamos dar essa notícia pra ela?”, escreveu internauta. Na mesma linha, um disse: “Estão deixando o samba morrer.” Outro seguidor não aliviou: “O samba vem de berço e ela dormia no chão”.