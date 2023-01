Estreia do BBB 23 coloca participantes "grudados" na primeira disputa da edição

A- A+

Agora é pra valer! Começou a temporada de muito fogo no parquinho no Big Brother Brasil 2023. O reality estreou nesta segunda-feira (16) trazendo muitas novidades. E o primeiro dia do reality já teve dinâmica envolvendo as duplas escolhidas pelo público em votação e anunciadas ao vivo no Fantástico.

Neste primeiro desafio, cada dupla participa da dinâmica grudada, com um jogador preso ao outro. E, assim, aconteceu uma disputa valendo imunidade.

Na dinâmica inédita, os pares devem jogar juntos o tempo todo. Ou seja, disputarão provas, Paredão e liderança grudados. Com exceção da dupla formada pela Casa de Vidro, cada par é formado por um participante do Grupo Pipoca e um do Grupo Camarote.



Reconhecimento de terreno

Ainda no período da tarde, os 22 participantes entraram na casa, em duplas, unidos pelos punhos. Aline e Bruno foram os primeiros a entrar. Eles se apresentaram e, quando Bruno descobriu ser Aline uma ex-integrante do Rouge, os dois dançaram e cantaram juntos.

Aos poucos, todos foram entrando, se conhecendo e explorando a casa onde conviverão por três meses. A primeira edição do programa apresentou cada participante do reality, à medida que mostrava como foi a entrada deles na casa.

Ao se conhecerem, reunidos na sala, o youtuber Fred e seu xará da pipoca falaram sobre a coincidência de terem o mesmo nome. O Fred famoso explicou que seu nome real é Bruno e que o apelido veio pela semelhança com o jogador de futebol.

No seu vídeo de apresentação, a recifense Domitila falou sobre a origem humilde e o quanto se esforçou para vencer na vida, destino que vários de seus amigos mortos na favela não tiveram. Domitila nasceu na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, e sagrou-se Miss Alemanha, ganhando notoriedade.



