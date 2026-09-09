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INTERNACIONAL Programa de Jimmy Kimmel chegará ao fim em 2027, após 24 anos no ar, diz site Segundo a publicação, a situação não teria relação com os embates de Kimmel com Donald Trump

O Jimmy Kimmel Live! pode chegar ao fim em maio de 2027, após 24 anos no ar. Segundo o Page Six, a próxima temporada do talk show da ABC seria a última, e o contrato de Jimmy Kimmel não seria renovado.

A ABC, no entanto, negou que a decisão esteja tomada. Em resposta ao site, um porta-voz da emissora afirmou que a informação é imprecisa e que qualquer notícia sobre o futuro do programa neste momento é "puramente especulativa".

Kimmel apresenta o programa desde 2003 e se tornou um dos nomes mais longevos da televisão noturna americana. O apresentador costuma negociar contratos de curta duração, o que mantém em aberto seu futuro na atração.

A possível saída acontece em um período de mudanças no segmento de programas noturnos dos Estados Unidos e de reestruturação na Disney, controladora da ABC. Fontes ouvidas pelo Page Six apontam que medidas de redução de custos podem ter peso nas decisões da empresa.

Segundo a publicação, a situação não teria relação com os embates de Kimmel com Donald Trump. O apresentador já foi alvo de críticas do presidente americano por comentários feitos no programa e chegou a ficar temporariamente fora do ar em 2025.

A ABC mantém o Jimmy Kimmel Live! normalmente em sua programação e divulgou episódios inéditos para esta semana.

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